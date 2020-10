À l’occasion du premier anniversaire de leur fille Ruby, Carla Moreau (Les Marseillais) et Kevin Guedj ont organisé une géante fête afin d’immortaliser ce jour unique.

Organisation de l’anniversaire de Ruby

Ruby, la fille de Kevin Guedj et de Carla Moreau a fêté ses 1 an ce jeudi 1er octobre. Pour commémorer cet évènement, le couple a voulu faire les choses en grand. Quand il s’agit des enfants, rien n’est trop beau et c’est cela que les parents de la petite Ruby ont compris en organisant une fête grandiose. Leurs stories Instagram ont servi de preuves.

En effet, le couple a organisé une énorme réception à Londres pour ce premier anniversaire. Leurs amis et leurs familles respectives étaient conviés à cette manifestation qui a eu lieu dans une salle de fête. Pour y accéder, il faudrait passer sous un énorme ballon ayant la forme de la tête de Ruby.

Cette idée n’est pas la première du genre puisqu’elle fait encore référence à celle qui a été mise en place pour la fête de Stormi. Il y a quelques mois, la fille de Kylie Jenner était à l’honneur et pour marquer l’évènement, sa mère avait également organisé une grande cérémonie. Pour que la fête soit unique et marque les esprits, Kylie a eu l’idée de créer un parc d’attractions grandeur nature. Elle a donc fait réaliser un énorme ballon représentant la tête de sa fille. On comprend donc clairement d’où les parents de Ruby ont eu cette idée.

Réactions des internautes et des médias

La fête organisée par Carla Moreau et Kevin Guedj ne pouvait pas passer inaperçue notamment à cause des moyens déployés pour sa réussite. La belle preuve, sur Instagram, la première photo a récolté plus de 270 000 likes en quelques heures seulement. En plus de cela, plusieurs milliers d’internautes ont profité de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la petite Ruby.

La chaine de télévision W9 s’est aussi prêtée à la tradition en souhaitant un bon anniversaire à la fille de Clara et Kevin. Elle a même partagé une photo des deux parents avec comme légende Joyeux anniversaire Rudy Guedj. C’est sa manière à elle de participer à la célébration du premier anniversaire de l’heureuse du jour.

Personnalités publiques, amis, familles et anonymes se sont passés à tour de rôle la plume pour souhaiter un joyeux anniversaire à la petite Ruby. Normal, ce n’est pas tous les jours que la fille de Carla de la téléréalité les Marseillais fête son anniversaire.