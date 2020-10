Lucia Javorcekova Elle était une cycliste qui, il y a environ deux ans, a quitté le sport au-delà de continuer à pédaler comme un «passe-temps» et à rester en forme. Depuis lors, il s’est concentré sur la réussite en tant qu’influenceur et modèle avec ses poses partagées sur Instagram, dont beaucoup nues avec lesquelles il se moque de la censure du réseau social susmentionné.

Et cette ancienne cycliste professionnelle slovaque se débrouille plutôt bien dans sa nouvelle facette d’ardente “ influenceuse ”, puisqu’elle compte près de deux millions de followers sur Instagram qu’elle ravit avec ses photographies provocantes et suggestives, dans lesquelles elle laisse peu de place à l’imagination. Et est-ce que Lucia Javorcekova apparaît généralement avec de minuscules bikinis ou directement sans vêtements, jouant toujours avec les angles et les postures pour que ses parties intimes ne soient pas vues et Instagram supprime ses publications pour contenu inapproprié.

L’ancienne athlète, qui était experte dans la modalité du parcours et se déclare fan inconditionnel du compatriote Peter Sagan, a gagné plus d’un million d’abonnés au cours des deux dernières années et est sans aucun doute l’influenceuse de mode en Slovaquie, où elle met le feu aux réseaux sociaux chaque fois qu’elle télécharge une pose de ce style.

Mais ses photos traversent les frontières depuis un certain temps maintenant, car il est particulièrement frappant qu’une ancienne cycliste professionnelle partage ce type de contenu si risqué sur ses réseaux sociaux. Elle n’a aucun scrupule à apparaître nue sur Instagram et c’est ce qu’elle a dit dans sa dernière pose sans vêtements: J’ai peur de vivre une vie stagnante. Je veux faire plus Je veux voir plus, je veux être plus. Je veux constamment grandir et être meilleur dans qui je suis, dans mes amitiés, dans mes relations, dans ma carrière, dans tous les aspects de ma vie. Je ne veux jamais me contenter de rien ni de personne, pas même de la personne que je suis.