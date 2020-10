Manon Marsault est une candidate française de téléréalité. Âgée de 31 ans, elle a participé à L’île des Vérités sur la chaîne NRJ12. Suivie par plus de 3.000.000 de personnes sur Instagram, elle est apparue plus que rayonnante sur ce réseau social avec des cheveux ondulés. Ses fans en ont eu le souffle coupé !

Du bonheur dans l’air

Il faut avouer que ces derniers jours, Manon Marsault ne manque pas de popularité. Elle est actuellement l’une des blogueuses les plus influentes, car elle sait vraiment comment attirer du monde vers elle. Mariée récemment à Julien Tanti, son coéquipier Moundir et les apprentis aventuriers, elle fait rêver plus d’un internaute avec son quotidien palpitant. Entre les annonces inédites, les shooting photos et les moments de famille, ses abonnés ne s’ennuient pas.

Par ailleurs, la belle Française a fait parler d’elle avec sa nouvelle coiffure. La star des réseaux sociaux a fait l’unanimité en changeant de tête et elle a tenu à sortir de l’ordinaire. On a pu découvrir dans sa story ses beaux et longs cheveux ondulés. Elle a conquis son public et ce dernier ne s’est pas fait prier pour le lui notifier.

Plus belle que jamais

C’est avec une vidéo que Manon Marsault a secoué la toile. Elle n’est pas apparue chez elle, à la piscine ou dans un restaurant chic. Elle a pulvérisé les records depuis un salon de coiffure de luxe et elle était encore entre les mains de sa coiffeuse. Elle n’a pas manqué de féliciter cette dernière en mentionnant qu’elle était la meilleure professionnelle de Dubaï. Elle a précisé qu’elle savait absolument tout faire et le résultat était effectivement époustouflant.

Manon Marsault est ressortie de ce salon avec des cheveux tellement bien ondulés qu’on aurait directement pensé aux vagues de la mer. Ils étaient simplement magnifiques et les internautes ont automatiquement réagi à ce nouveau look de l’actrice française. Chaque petit centimètre de cette coiffure a été validé, car Manon était vraiment belle.

Comme elle sait si bien le faire, elle n’a pas oublié de dire merci et de se référer encore une fois à son public. Actuellement, elle hésiterait entre deux modèles de voitures de gamme supérieure. Qui de mieux pour donner des conseils avisés à la maman de la petite Angelina que ses fans sur Instagram ? Ils ne se sont donc pas fait prier et l’on attend impatiemment la nouvelle story de la jeune maman. La blogueuse n’a pas fini de faire des vagues sur internet !