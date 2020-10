Alors que l’été touche à sa fin sous de froides pluies torrentielles, Mathilde Tantot ne lésine pas sur les moyens pour nous réchauffer l’esprit et le corps. D’ailleurs, sa dernière publication Instagram le souligne assez bien. De quoi s’agit-il ? Voici tous les détails !

Une déesse callipyge au visage mythique

Le réseau Instagram est réputé pour ses nombreuses photographies osées de belles femmes aux courbes envoûtantes. Parmi elles, certaines se démarquent, tandis que d’autres se font aduler telles de véritables déesses callipyges. C’est précisément le cas de Mathilde Tantot.

En fait, le visage de cette déesse des temps modernes représente tout un mythe sur la toile. D’ailleurs, il se présente en double, vu que Mathilde Tantot a une sœur jumelle. Toutes les deux, créatrices et ambassadrices de la marque de maillot de bain Khassani Swimwear, les sœurs tiennent en haleine près de 11 millions d’abonnés fidèles. Leur popularité sur Instagram est si flagrante que même Emily Ratajkowski et ses consœurs sont désormais relayées au rang de simples fantasmes passagers.

Voir cette publication sur Instagram Un enfant à la mer Une publication partagée par Mathilde (@mathildtantot) le 30 Sept. 2020 à 10 :10 PDT

Tous les jours, des millions de personnes viennent se délecter des nombreuses photographies alléchantes partagées par les sœurs Tantot. Toutefois, pour obtenir des images récentes, ces derniers doivent s’armer de patience. Il faut dire que Mathilde et sa sœur savent parfaitement maintenir la tension chez leurs fans. Les publications sont espacées de délais bien calculés, de manière à focaliser l’attention sur des points précis. Les exemples les plus palpables sont les livres édités chez P.O.L, d’autant plus que les sœurs jumelles semblent en être très passionnées.

Toutefois, ce sont leurs magnifiques clichés érotiques aux paysages croates ensoleillés qui intéressent le plus. En témoigne la dernière publication captivante de Mathilde.

Voir cette publication sur Instagram Late swim Une publication partagée par Mathilde (@mathildtantot) le 29 Sept. 2020 à 11 :19 PDT

Le parfait fond d’écran du moment

La toute récente publication de Mathilde Tantot enflamme le réseau Instagram depuis quelques jours. Il s’agit en fait de deux photographies nues. Sur la première, Mathilde apparaît en tenue d’Adam accroupie près d’un lac, telle une délicieuse sirène prête à rejoindre les eaux cristallines qui lui font face. La seconde quant à elle présente toute la générosité et l’imposante cambrure des fessiers rebondis de la belle Mathilde. Nul besoin de préciser l’étendue du déchaînement des internautes qui ont tenu à saluer la qualité du spectacle.

Tandis que certains lui promettent l’ensemble de leur fortune ou encore des propositions de mariage, d’autres disent en faire leur fond d’écran… « Oh mon Dieu mon ange, ceci est mon nouveau fond d’écran », s’exclame l’un des abonnés en commentaire. Plutôt charmant et compréhensible, d’autant plus que ces sublimes photos frôlent la perfection, d’après les fans. On peut dire que c’est un franc succès médiatique pour les sœurs Tantot, comme d’habitude.