Nabilla Benattia donne enfin de ses nouvelles après son hospitalisation datant du 3 octobre dernier. C’est depuis les réseaux sociaux que la star a rassuré ses fans sur son état de santé. Ceci avant d’ajouter qu’elle devrait désormais revoir son régime alimentaire si elle veut s’éviter ce genre de frayeur à l’avenir.

Le live très inquiétant de Thomas Vergara

La nuit du 3 octobre n’a pas été de tout repos pour le couple Vergara installé actuellement aux Émirats arabes unis. En effet, Nabilla a été prise de vomissements toute la nuit, ce qui l’avait contraint à faire appel à un médecin. Ce dernier se déplaça au domicile du couple pour examiner la maman de Milann au petit matin. Celui-ci fit ensuite intervenir les secours au vu de ses difficultés à aider la jeune maman à recouvrer la santé. Dès leur arrivée à l’hôpital, les agents de santé ont fait une prise de sang rapide à Nabilla et ont vu que son état n’était pas du tout rassurant. C’est suite à cela que Thomas Vergara, tout paniqué, décide d’informer les fans de son épouse de l’état de santé de leur star.

Dans la vidéo envoyée, on pouvait voir le mari inquiet relater la manière dont les faits se sont déroulés. Il faut par ailleurs souligner que le séjour à Dubaï n’a pas été de tout repos pour le couple. Avant Nabilla, Thomas avait déjà été hospitalisé par deux fois dans le même hôpital. La première fois faisait suite à une piqure de scorpion. La seconde hospitalisation avait pour cause une chute dans les escaliers.

Nabilla est désormais hors de danger

Après que son mari ait laissé ses fans dans l’inquiétude la plus totale, l’ex-candidate des Anges de Téléréalité a tenu à les rassurer elle-même de son état. Ainsi, dès le lendemain de son évacuation d’urgence, elle donna de ses nouvelles depuis sa page Snapchat.

On pouvait la voir dire que son hospitalisation était due à une carence en fer et que ses soucis d’anémie ne tardaient pas d’hier. Elle ajouta ensuite que les médecins lui ont prescrit des médicaments pour son rétablissement et qu’elle avait contacté une nutritionniste pour revoir son régime alimentaire. Ses soucis de santé seraient apparemment dus à un manque de variété dans ses aliments. Actuellement, la maman de Milann a pu rentrer saine et sauve auprès des siens. Il lui faudra néanmoins du temps, du repos et un respect strict des prescriptions pour retrouver la pleine forme.