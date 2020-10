Une chanteuse accusée d’utiliser l’Islam comme “esthétique” après une chanson de défilé a semblé sampler un prédicateur koweïtien

Rihanna a fait l’objet de vives critiques après que des mannequins de lingerie de son dernier défilé de mode ont dansé sur une chanson qui semblait remixer un hadith islamique.

Vendredi, la chanteuse barbadienne a lancé Savage X Fenty Volume 2, la deuxième édition de sa ligne de lingerie, accompagnée d’un défilé de mode pré-enregistré qui a été diffusé sur Amazon Prime.

Are you f*cking kidding me right now, Rihanna made her models dance to a Hadith? Astaghfirullah what is this? This is sickening. I can’t believe I supported her… never again. pic.twitter.com/tXTI1c0Zje — BE: mia⁷ (@pjmnsart) October 4, 2020

Les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué que dans un segment du défilé, les mannequins ont dansé sur une chanson intitulée “Doom” du producteur Coucou Chloe, basé à Londres. La chanson reprend la narration d’un hadith, une parole du prophète Mahomet que les musulmans utilisent comme guide.

Le hadith en question semble avoir remixé une récitation du prédicateur koweïtien Mishary bin Rashid Alafasy.

as a muslim, no words can describe how disappointed i am with Rihanna for letting her models dance to hadith. Hadith are the sacred words of our prophet, you can't just use it for your lingerie show. disgusting and extremely disrespectful — dee⁷ (@kookdice) October 4, 2020

Rihanna letting her models dance to our hadiths (sacred words of the Prophet Muhammad pbuh) is for fcking disrespectful, when we Muslims hold them with such significance. Whenever we recite them we make sure we are covered as a sign of respect and here… I'm so disappointed rn — ᴮᴱ s⁷ (@crystaldise) October 4, 2020

to all my muslim mutuals and friends i love you and i am with you. your religion is not an aesthetic and i’m so sorry nobody cares to talk about it. i support and hear you. i learned a lot today and rihanna using a hadith in her show is absolutely disgusting ily all:( — e 🐌 (@sunnysidesire) October 5, 2020

Les musulmans et les non-musulmans se sont servis des médias sociaux pour critiquer Rihanna, l’accusant de manquer de respect à l’Islam en utilisant le texte sacré dans un contexte sexualisé.

Certains ont noté que Rihanna a utilisé “Doom”, qui semble s’inspirer du thème du jour du jugement dans le segment des hadiths, dans un autre défilé de mode il y a trois ans.

the fact that it’s rihanna’s SECOND time using the hadith is even worse. pic.twitter.com/IiZrHhNU8r — sheza (@kkeyis) October 4, 2020

Tant Rihanna que la productrice Chloé n’ont pas encore commenté cet incident.

Le dernier billet d’Instagram de Chloé – ironiquement intitulé “stress zéro” – a été critiqué par des centaines d’utilisateurs. Son Instagram a depuis limité les interactions, tandis que ses comptes Facebook et Twitter ont été désactivés.

i can’t let Rihanna have a pass w appropriating Islam like for her first show the models wore a scarf around their heads and it looked like HIJAB and her second show she used a track that remixed a HADITH….why is no one talking about this, my religion is not y’all’s aesthetic — . (@reversecocunut) October 4, 2020

Rihanna a souvent été félicitée pour sa défense de la diversité et de l’inclusion.

Le lancement de Savage X Fenty la semaine dernière a été salué pour avoir inclus des modèles de différentes races et tailles – ce que des marques de lingerie comme Victoria’s Secret ont été critiquées pour ne pas avoir fait dans le passé. La ligne de Rihanna a été particulièrement applaudie cette année pour avoir inclus des modèles masculins de grande taille.

En ce qui concerne la représentation des musulmans, la chanteuse et femme d’affaires de 32 ans a un bilan mitigé.

this isn’t even Rihanna’s first time to mock and disrespect the Islam & Muslim community, but some of yʼall still defending her. IʼM DISGUSTED. pic.twitter.com/ujQReI2jQt — sam (@samanthaswft) October 5, 2020

Rihanna a inclus le modèle portant le hijab Halima Aden dans le lancement de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty en 2017. Elle a également fait la promotion des lunettes de soleil Fenty l’année dernière avec un mannequin hijabi.

Cependant, elle a également été accusée de s’approprier des vêtements islamiques. L’année dernière, le lancement de la lingerie Savage X Fenty a mis en scène des femmes, dont le mannequin palestino-américain Bella Hadid, avec les cheveux couverts d’une manière que certains ont interprétée comme similaire au hijab.

y’all don’t realize how disrespectful it was what Rihanna did. she didn’t use music thats in Arabic or anything. she used a hadith, hadith and arabic songs are two different things, and she used the words of our prophet,that are meant to guide muslims, for her lingerie show… — ęᴴ🎃(fan account) (@fIrareoutsold) October 4, 2020

En 2013, il a été demandé à Rihanna de quitter la grande mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi après avoir posé pour des photos d’une manière jugée inappropriée.

“On lui a demandé de partir avant d’entrer dans la mosquée proprement dite (elle était dans la cour en train de prendre des photos), après avoir pris des photos qui n’étaient pas conformes aux règles et règlements établis pour préserver le caractère sacré du centre”, a déclaré la mosquée dans une déclaration à l’époque.

La chanteuse a ensuite posté des photos sur Instagram, couvertes de noir de la tête aux pieds, dont un post avec des femmes musulmanes en arrière-plan, avec la légende “La salope a volé mon look”.

Cette dernière controverse soulève de nouvelles inquiétudes quant à l’utilisation de l’islam par Rihanna comme une esthétique.

Elle n’est certainement pas la première star du hip-hop à utiliser des phrases arabes ou islamiques dans sa musique, le chanteur Drake l’ayant fait récemment.

L’utilisation par Drake du mot “Inshallah” (si Dieu le veut) dans la chanson “Diplomatic Immunity” de 2018 a incité l’éditeur de musique Genius à suivre l’histoire des références arabes et musulmanes dans le hip-hop, notamment celles de Kendrick Lamar, Kanye West et Jay-Z.

Pour beaucoup, cependant, l’utilisation d’un texte islamique prophétique dans un spectacle de lingerie a été considérée comme un pas de trop.