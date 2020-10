L’actrice de 24 ans de Game Of Thrones et musicienne de 31 ans a profité d’une promenade relaxante avec leur fille de deux mois Willa à Los Angeles mercredi

Sophie Turner et Joe Jonas ont été vus pour la première fois depuis l’accueil de leur premier enfant en juillet.

L’actrice de 24 ans de Game Of Thrones et le musicien de 31 ans ont profité d’une promenade relaxante avec leur fille de deux mois, Willa, à Los Angeles mercredi.

Les nouveaux parents semblent vraiment se partager les tâches de garde d’enfants puisqu’ils ont chacun pris le temps de pousser le chariot pendant la promenade.

Sophie semblait déjà en pleine forme pour l’accouchement de la fin juillet, avec une petite chemise grise vintage, des leggings noirs et des bottes noires à lacets en cuir.

Elle s’était équipée de lunettes de soleil Céline noires à clous carrés et d’un masque noir.

Voir cette publication sur Instagram 📸: @joejonas 😍 Une publication partagée par Sophie Turner Jonas (@sophsturner) le 10 Mars 2020 à 3 :08 PDT

La star du Dark Phoenix s’est ensuite retrouvée dans une veste en cuir noir avec un énorme drapeau américain dans le dos, bien qu’elle soit née à Northampton, au Royaume-Uni.

Ses cheveux blonds étaient usés alors qu’ils coulaient sur ses épaules pendant la sortie.

Joe a montré ses cheveux roses récemment teints en changeant de look en l’honneur du Mois de la sensibilisation au cancer du sein.

Il portait également une chemise jaune à carreaux à manches longues, dont les boutons étaient défaits pour mettre en valeur sa chemise gris anthracite.

Il a terminé son look avec un jean noir moulant et les Converse All-Stars assortis, et a également porté un masque noir avec le mot “vote” imprimé sur tout le visage, que de nombreuses célébrités ont été vues porter dernièrement.

Turner et Jonas ont confirmé la nouvelle de leur arrivée dans un communiqué de juillet qui disait qu’ils étaient “ravis d’annoncer la naissance de leur bébé”.

Le couple est déjà obsédé et ne peut s’empêcher de se réjouir de leur nouvelle venue”, a déclaré une source à Entertainment Tonight.

Avec la pandémie, Joe et Sophie ont été très prudents quant à leur entourage et à celui de leur petite fille.

Joe et Sophie se sont mariés pour la première fois lors d’un mariage surprise à Las Vegas en mai 2019, qui a été diffusé en direct sur les médias sociaux de Diplo, et a été suivi deux mois plus tard par une affaire de famille en France.