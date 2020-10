Chroniqueur sur l’émission Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire a ému la toile par ses révélations sur son père. Invité comme ses collègues, à se confier sur ses relations familiales, il a exprimé son plus grand regret lors du premier numéro du mois d’octobre. MCE TV revient sur ses propos.

Un double échec amoureux avoué

Sur le plateau de l’émission la plus suivie de la chaîne C8, le chroniqueur Jean-Michel Maire s’est prêté à un exercice délicat. Celui-ci consiste à faire des confidences sur ses relations familiales. Personnage assez pondéré, il a offert un tout autre visage aux téléspectateurs.

En direct ce soir-là, il n’a pas hésité à confesser être l’auteur de sa séparation avec les différentes mères de ses deux enfants. Les yeux larmoyants, il a abordé ce triste chapitre de sa vie qui très tôt l’a contraint à ne plus vivre ensemble avec l’une ou l’autre de ces femmes. Craignant plutôt d’être un homme volage, il a tout de suite pris cette décision qui à l’en croire est irréversible.

Tout de même, il garde de bons rapports avec ces femmes-là pour le bien de ses enfants. En revanche, il nourrit tout de même le regret de ne pas souvent exprimer son amour à ses progénitures.

Puis il confia son plus amer regret

Évidemment, là où il s’est attiré la compassion de ses pairs, c’est au moment où il a déclaré avec grande émotion avoir manqué de dire à son père mourant qu’il l’aimait. Pourtant, le chroniqueur Jean-Michel Maire savait que les jours de son papa étaient comptés et que ce dernier n’en avait plus pour longtemps. Tout au long de la douloureuse épreuve que traversait son père, il n’a jamais su franchir le pas bien qu’ayant été parfois à son chevet.

Partageant avec son géniteur ses ultimes souffrances, il n’a jamais trouvé les mots pour lui dire qu’il l’aimait. Cependant, il aimait au fond de lui son géniteur mais nul ne saura si cette incapacité à le lui dire ouvertement était par timidité.

De toute façon, il n’a jamais pu le faire du vivant de ce dernier, et aujourd’hui il n’en aura plus la chance d’ailleurs puisque son père ne vit plus. Sur ces mots sincères, il a réussi à émouvoir son auditoire et tout le plateau. Il a rajouté après qu’il compense ce grand vide en se rattrapant auprès de ses enfants. Il a avoué saisir toutes les occasions désormais pour leur exprimer de vive voix son amour pour eux.