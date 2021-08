People Can Fly n’a pas reçu de royalties d’Outriders

Les gens peuvent voler n’a apparemment reçu aucune redevance de Cavaliers, et le personnel de l’entreprise ne sait pas combien d’exemplaires du jeu ont été vendus.

Le groupe polonais PCF – société mère de People Can Fly – n’a pas reçu d’argent de Square Enix après le lancement d’Outriders plus tôt cette année, selon une nouvelle déclaration sur le site Web du développeur (merci, Eurogamer.pl).

La déclaration, écrite en polonais, note que l’accord que la société avait avec Square Enix promettait que People Can Fly commencerait à recevoir une partie des bénéfices du jeu une fois que les coûts de production, de distribution et de promotion auraient été couverts. Le studio n’a pas encore reçu de redevances de Square Enix, ce qui suggère que le jeu ne s’est pas assez bien vendu pour couvrir les coûts de production.

Étant donné qu’Outriders a vu plus de 3,5 millions de joueurs au cours de son premier mois, c’est assez surprenant.

Regarder sur YouTube

“Nous n’avons aucune donnée sur les ventes d’Outriders”, a déclaré Sebastian Wojciechowski, le président du groupe PCF. « Nous l’estimons entre 2 et 3 millions d’exemplaires et avons supposé qu’il s’agissait d’un résultat qui assurerait la rentabilité du projet au premier trimestre de ventes.

« Si l’éditeur ne paie pas, cela signifie probablement que Square Enix ne pense pas que ce soit le cas. Ne pas atteindre les niveaux de rentabilité peut également signifier que les coûts des éditeurs sont plus élevés que prévu. »

Il va de soi que des redevances pourraient entrer dans le futur : si la rentabilité du jeu s’améliore au cours du prochain trimestre, par exemple, Square Enix pourrait alors commencer à reverser de l’argent au studio.

Le principal problème semble être que People Can Fly a été tenu dans l’ignorance des ventes et des détails de la situation financière concernant Outriders, bien qu’il semble que Wojciechowski et son équipe espèrent que cela changera dans les jours et les semaines à venir.

Outriders est sorti le 1er avril pour PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S.