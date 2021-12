People Can Fly recrute le spécialiste de la réalité virtuelle Incuvo

La société de jeux polonaise People Can Fly a acquis le développeur Incuvo.

Le studio est surtout connu pour ses titres de réalité virtuelle, y compris les ports de la sortie de Bloober Team tels que Layers of Fear et The Blair Witch. Il travaille actuellement sur une version VR de Green Hell de Creepy Jar.

Incuvo travaille actuellement sur un projet pour People Can Fly qui devrait être lancé d’ici 2023.

People Can Fly a acheté le studio pour une somme non divulguée à son ancien propriétaire, le fonds estonien OÜ Blite.

« Nous accueillons Incuvo dans la famille PCF », a déclaré Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly (photo).

« Nous clôturons notre première année en tant qu’entreprise publique sur une bonne note et développons les compétences du Groupe dans un nouveau domaine prospectif. En coopérant avec Incuvo, nous avons acquis la conviction qu’il s’agit d’un partenaire dans lequel il vaut la peine d’investir, également dans le contexte de plus en plus variée dans le portefeuille de PCF.

« De plus, nous allons créer une synergie entre Incuvo et notre studio de Chicago, qui possède également une vaste expérience dans les jeux de réalité virtuelle. »

Le PDG d’Incuvo, Andrzej Wychowaniec, a ajouté : « C’est un jour important pour la croissance d’Incuvo. Nous rejoignons un acteur boursier solide, qui partage notre passion pour la réalité virtuelle. Nous apporterons cette force aux projets internes produits ensemble, ainsi que promouvoir et offrir Solutions VR à nos partenaires à l’échelle mondiale.

People Can Fly a récemment acquis Phosphor Games, qui a été rebaptisé People Can Fly Chicago.

