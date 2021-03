People Can Fly va faire honte aux tricheurs des Outriders

Le développeur People Can Fly va marquer ceux qui sont surpris en train de tricher dans son prochain jeu de tir Outriders.

C’est selon le studio – tel que repéré par PC Gamer – qui a déclaré sur Steam que la tricherie entraînerait des pénalités de matchmaking, mais aussi un filigrane sur les images de jeu qui indique clairement quelle misérable racaille vous êtes. People Can Fly dit que la triche consiste à exécuter le jeu sans anti-triche, à modifier le jeu pour rendre votre personnage plus puissant ou à peaufiner Outriders pour réduire le temps nécessaire pour que quelque chose se produise. De plus, si vous utilisez un « programme d’entraînement » pour gagner des avantages ou des aimbots ou des wallhacks, vous serez également considéré comme un tricheur.

Le studio a déclaré que si les gens trichaient pendant la période de démonstration, ils devront effacer tous leurs progrès et réalisations afin de «nettoyer l’ardoise».

Une démo pour Outriders a été jouée par quelque deux millions de personnes, avec environ 200 joueurs surpris en train de tricher pendant cette période, un taux de 0,01%.

« Nous pouvons tous vous voir. Oui, même la personne qui s’est donnée 600 armes légendaires », a écrit People Can Fly.

« Nous sommes convaincus que ce pourcentage n’augmentera pas beaucoup au fur et à mesure que nous progressons au cours et au-delà du lancement, mais voici les étapes que nous prendrons pour nous assurer que les joueurs légitimes ne se laisseront pas gâcher par les tricheurs. »

Outriders sera lancé le 1er avril.

