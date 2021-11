People Magazine désigne ENFIN Paul Rudd comme l’homme le plus sexy du monde en 2021

10 novembre 2021 / Publié par : Allison

Il y avait une rumeur la semaine dernière que le magazine People prévoyait de couronner Chris Evans, sans doute l’un des meilleurs Chrises, comme l’homme le plus sexy de cette année. Eh bien, comme vous pouvez le voir par le visage sans âge qui vous regarde sur la couverture ci-dessus, cet honneur n’est finalement pas allé à Chris Evans. Pas cet honneur spécifique, au moins (il sera toujours de Lizzo L’homme le plus sexy du monde). Au lieu de cela, les gens ont décidé de nommer un autre beau mec de Marvel comme l’homme le plus sexy avec un pouls, et c’est le point zéro de beaucoup de gens pour des sentiments agressivement excités, Paul Rudd.

Les gens (les humains, pas le magazine) ont soif de Paul Rudd depuis des décennies. Devinez quel âge a Paul Rudd sans le rechercher ? Vous venez de penser : « Je sais que ce n’est pas 29, mais je veux dire 29 », parce que le mien l’a fait. Paul Rudd a 52 ans, et c’est un beau gosse depuis l’époque de Clueless, qui est un film sorti en 1995. Et enfin, People a décidé de reconnaître tout ce charmant et séduisant mec sexy. Vous savez, tout en branchant également le prochain film de Paul, Chasseurs de fantômes : l’au-delà, en salles le 19 novembre ! via le magazine People :

Une telle déviation humble – associée à ces magnifiques yeux verts et à un sourire facile – est exactement la raison pour laquelle le public est tombé amoureux de Rudd au fil des ans. Rien que ce mois-ci, il fait équipe avec Will Ferrell pour la nouvelle série Apple TV+ The Shrink Next Door et affronte l’une des franchises les plus précieuses d’Hollywood avec Ghostbusters: Afterlife.

L’année dernière, les gens ont également choisi un super-héros Marvel sexy comme leur homme le plus sexy en vie (ce serait Michael B. Jordan). Et tout comme de nombreux People’s Sexiest Mans Alives, celui-ci est également marié, donc la seule chance que vous aurez avec Paul est si vous remplissez un oreiller de corps géant et collez le numéro de cette semaine sur la zone du visage (arrêtez de me regarder, j’étais étant hypothétique).

La femme de l’acteur était la seule personne à qui il avait parlé à l’avance de son nouveau titre. « Elle était stupéfaite, dit-il. «Mais vous savez qu’elle était très gentille à ce sujet. Après quelques rires et un choc, elle a dit « Oh, ils ont bien compris ». Et c’était très doux. Elle ne disait probablement pas la vérité, mais qu’est-ce qu’elle va dire ?

Paul a filmé une petite chose avec People pour parler d’être nommé leur SMA, et il dit qu’au début, il pensait que c’était un choix « fou », mais qu’il va s’y pencher complètement. Et juste comme ça, la réputation de Paul Rudd à l’échelle de l’industrie en tant qu’amoureux terre-à-terre a été complètement détruite par sa soif inextinguible, motivée par l’ego, pour la vanité sanctionnée par le journalisme imprimé ! Seigneur, quelle honte – c’est comme si nous ne te connaissions même plus, Paul Rudd.

La nouvelle a été annoncée hier soir le Le Late Show avec Stephen Colbert, où Paul a d’abord «auditionné» pour le titre de People’s Sexiest Man Alive, puis a apporté dix tonnes de réalité gagnante du concours, avec un cri moche à part entière.

https://www.youtube.com/watch?v=VHdXpQypevs

https://www.youtube.com/watch?v=UcjUov44PVM

Choisir Paul Rudd comme l’homme le plus sexy du peuple 2021 est un choix car ce n’est pas conventionnel. Par exemple, Paul Rudd n’est pas couvert de muscles. Mais sa marque gee-shucks de mignon DILF fait ressentir des choses à certaines personnes, donc c’était probablement un choix inévitable. Même si cela n’a pas vraiment d’importance quand ils l’ont couronné SMA. Cela pourrait arriver en 2059, et la couverture serait toujours la même. Littéralement, la seule chose qui changerait, c’est que « #CRUSHFORLIFE ». Je ne sais tout simplement pas si nous utiliserons toujours des hashtags.

Photo : Magazine de personnes