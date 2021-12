People Make Games accuse Roblox d’être dangereux pour les enfants

People Make Games, une chaîne YouTube dédiée à l’analyse des communautés de joueurs, accuse Roblox Corporation d’avoir mis en danger sa plate-forme de jeux en ligne très populaire pour les enfants.

Il y a plusieurs mois, la chaîne a mené une enquête dans laquelle elle accusait Roblox d’exploiter de jeunes développeurs de jeux vidéo. Roblox a demandé à People Make Games de retirer la vidéo à ce sujet. Ils ne l’ont pas fait, au lieu de cela, ils ont approfondi davantage d’histoires concernant la sécurité des enfants sur la plate-forme.

Il y a eu un énorme problème avec la modération de Roblox depuis un certain temps. En 2017, la société a fermé ses forums officiels pour une raison non divulguée. Depuis lors, les créateurs se sont tournés vers les serveurs Discord privés et les médias sociaux pour les demandes de développement, que Roblox Corporation ne modère pas. People Make Games dit que cela aurait conduit à l’exploitation des enfants par des entreprises externes pour le travail, souvent sans le savoir. Le contenu créé par des développeurs enfants, tels que des articles cosmétiques, peut se vendre jusqu’à 15 000 $, selon Eurogamer. Roblox lui-même prendrait une réduction de 30% de tous les articles vendus sur le marché de collection Roblox.

Vous pouvez regarder la vidéo complète de People Make Games ci-dessous. En guise d’avertissement, il contient des sujets lourds concernant l’exploitation des enfants et pourrait être potentiellement déclenchant pour certains téléspectateurs.

La vidéo plonge également dans les dangers des marchés noirs où les vendeurs mettent en place des sites Web externes pour éviter la part de 30 pour cent de Roblox. Encore une fois, il n’y a aucune modération de la part de l’entreprise elle-même pour protéger les jeunes développeurs et joueurs.

Une source anonyme a déclaré à People Make Games que le marché noir est vital pour l’économie de Roblox.

« Tout le monde utilise ces sites des meilleurs développeurs de jeux », a déclaré la source anonyme via Eurogamer. « Bien sûr, les gens qui se font prendre à le faire, leurs comptes sont interdits, donc Roblox doit quelque peu l’appliquer, mais en même temps, la plupart des gens se tournent vers cela parce que Devex (convertir la monnaie du jeu en argent réel) est une sorte de parier en premier lieu !

La Roblox Corporation n’a pas répondu à la plupart des demandes de renseignements de People Make Games à ce sujet. La société a cependant publié une déclaration concernant ces sites externes.

« Nous encourageons également nos utilisateurs à conserver leurs interactions et leurs communications sur la plate-forme où nous sommes en mesure de surveiller et d’intervenir », a déclaré Roblox Corporation via Eurogamer. « Souvent, des escroqueries et d’autres abus se produisent en dehors de la plate-forme sur d’autres sites avec des systèmes moins stricts – tels que des filtres de texte – en place. C’est pourquoi il est expressément contraire à nos politiques de diriger les utilisateurs hors site.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.