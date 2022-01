People & parfum : Le business des parfums

Les noms derrière les parfums vont au-delà des stars de cinéma pour les musiciens et même les politiciens

Le business des parfums est en plein essor. Autrefois le domaine des labels de beauté, il s’est étendu aux chanteurs, athlètes, acteurs et politiciens en introduisant leur propre ligne de parfums. Les raisons sont multiples : propositions commerciales, pour rester sous les feux de la rampe ou proximité psychologique.

Les mentions de célébrités avec des parfums ont commencé en 1952 lorsque Marilyn Monroe portait « Chanel n ° 5 », et se sont poursuivies avec de nombreux parfums portant le nom de célébrités ou de célébrités lançant leurs propres étiquettes. Par exemple, la musicienne Billie Eilish a lancé son propre parfum « Eilish » en novembre 2021, qui est un parfum végétalien et sans cruauté composé d’ingrédients propres et qui contient des notes d’ambre, de cacao, de vanille et d’épices chaudes. Les parfums ‘Passion’ (1987) et ‘White Diamonds’ (1991) de l’actrice britannique Elizabeth Taylor ont été un énorme succès, ce qui a fait d’elle la célèbre parfumeure la plus vendue au monde en 2011, selon les reportages.

« Curious » de Britney Spears a été lancé en 2004 en partenariat avec Coty Inc. Le parfum a des notes florales avec des nuances de vanille et de musc. ‘Stash’ de Sarah Jessica Parker est une note boisée et poivrée en cèdre atlas, vétiver et pistache. ‘Fame’ de Lady Gaga est un parfum noir de jais qui sèche clairement lorsqu’il est vaporisé. Il a un mélange d’abricot avec des fleurs sombres et de l’encens. Un autre spray chaud et poivré est ‘Crush’ de Rihanna. ‘Fairy Dust’ de Paris Hilton est un parfum de patchouli. Outre ‘Killer Queen’ de Katy Perry, la créatrice est connue pour plus de 10 parfums créés entre 2010 et 2018 en collaboration avec les parfumeurs Stephen Nilsen, Natasha Cote, Laurent Le Guernec et Givaudan. ‘The Golden Secret’ d’Antonio Banderas, ‘Incredible Things’ de Taylor Swift, ‘Girl’ de Pharrell Williams, ‘Fancy Nights’ de Jessica Simpson, ‘J’ de Jennifer Aniston, ‘Pulse NYC’ de Beyonce a 10 variétés différentes… le la liste est interminable. Kim Kardashian et ses sœurs Khloe, Kourtney et Kendall Jenner ont une ligne de parfums appelée KKW collection.

La chanteuse star Jennifer Lopez est un autre acteur majeur du secteur de la beauté, connue pour sa marque de vêtements et sa ligne de cosmétiques et plus de 20 parfums. ‘Glow’ de JLo a réalisé des ventes qui ont dépassé les 100 millions de dollars en 2002, suivi de Promise, Diva.

Les célébrités indiennes ne sont pas loin derrière. En août de l’année dernière, l’acteur Salman Khan a lancé un parfum de jour appelé « FRSH » en association avec Myntra.

La créatrice de mode Anita Dongre a collaboré avec Ajmal Perfumes pour créer 16 parfums uniques pour les sensibilités indiennes.

En 2020, Bvlgari s’est associé à Firmenich, une entreprise leader dans le domaine des parfums et des saveurs, dans le cadre d’un projet de culture florale durable appelé Flower gems of India. Le projet vise à créer un nouveau modèle de culture du jasmin impliquant 100 fermes familiales du Tamil Nadu, offrant aux communautés locales une approche alternative à la production de jasmin pour augmenter leurs profits et améliorer la qualité de leurs fleurs.

La politique n’est pas en reste. « Donald Trump » de l’ancien président des États-Unis Donald Trump est un parfum notamment pour les hommes avec des notes de tête de concombre, de basilic noir, de menthe et d’agrumes dans des notes épicées, de poivre, de bois exotiques et de vétiver. Il est connu pour la bouteille en verre géométrique qui est haute, mince et transparente enveloppée dans un emballage en or massif. Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a lancé une bouteille de parfum avec le symbole du parti Samajwadi dans les couleurs rouge et verte et un cycle imprimé dessus. Le parfum est composé de 22 parfums naturels et a été dévoilé par le parti dans l’espoir de séduire les électeurs lors des prochaines élections dans l’Uttar Pradesh.

