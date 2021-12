People’s Choice Awards 2021 : artistes et diffuseurs

NBCUniversel

Les « People’s Choice Awards » étoilés sont de retour ce soir, diffusés simultanément sur E! et NBC pour la première fois. Les fans ont voté dans 44 catégories, couvrant les meilleurs « films, télévision et musique », selon le communiqué de presse.

« Les » People’s Choice Awards « ont toujours été axés sur les fans, et cette émission est rapidement devenue un incontournable pour le public du monde entier sur E! », A déclaré Frances Berwick, présidente, Entertainment Networks, NBCUniversal Television & Streaming, dans un communiqué de presse. . « Avec notre nouvelle structure, nous avons maintenant la possibilité d’étendre cette expérience à NBC, unissant la puissance de notre portefeuille pour célébrer les émissions, artistes et stars préférés de tous avec notre plus grande diffusion à ce jour. »

La cérémonie de 2021 célébrera également des icônes de toutes les industries. La lauréate d’un Oscar Halle Berry recevra le « People’s Icon Award ». Dwayne « the Rock » Johnson recevra le « People’s Champion Award ». Kim Kardashian recevra le « Fashion Icon Award ». Christina Aguilera recevra le « Icon of Music Award ».

Mais qui sont les célébrités qui se produisent aux People’s Choice Awards 2021 ? Voici ce que vous devez savoir :

Présentateurs et interprètes des « People’s Choice Awards » 2021

Les « People’s Choice Awards » sont à l’origine d’« une soirée inoubliable de spectacles à ne pas manquer ». Parmi eux se trouve Aguilera, honorée en 2021. La chanteuse montera sur scène « pour interpréter un medley inédit de ses plus grandes chansons, culminant avec la musique de son nouvel album très attendu en espagnol », a annoncé NBCUniversal. Il avait déjà joué à la cérémonie de remise des prix en 2013.

ELLE agit aussi. Elle rendra hommage à « la vie et l’héritage du chanteur de R&B Marvin Gaye et au 50e anniversaire de la sortie de son célèbre album ‘What’s Going On' », selon un communiqué de presse.

Le chanteur country et entraîneur de « The Voice » Blake Shelton se produira également.

Les People’s Choice Awards comprendront également une liste de présentateurs étoilés. Selon NBCUniversal, cela inclut les artistes Becky G et Cardi B ; l’acteur « Outer Banks » Chase Stokes; les stars « pivotantes » Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin et Maggie Q; l’acteur de « Scream » Jack Quaid ; la star de « Siwas Dance Pop Revolution », Jojo Siwa; l’actrice de « Orange Is the New Black » et « Live from E! » hôte Laverne Cox; L’actrice de « Coming 2 America » ​​Leslie Jones ; Lil Rel Howery, vedette de « Free Guy » et « Vacation Friends » ; La star de « Riverdale » Lili Reinhart; les comédiens « The Upshaws » Mike Epps et Wanda Sykes; la star de « American Horror Stories » Paris Jackson; La star d’« Euphoria » Sydney Sweeney et la star de « Black-ish » honorées comme « l’icône de la mode » aux People’s Choice Awards 2020, Tracee Ellis Ross.

Qui est l’hôte des « People’s Choice Awards » 2021 ?

Kenan Thompson a été choisi pour animer les « People’s Choice Awards » 2021. Le comédien vétéran est également nominé cette année pour « Comedy TV Star » et « Male TV Star » pour son travail sur « Saturday Night Live ». Il joue également actuellement dans sa comédie titulaire sur NBC, « Kenan ».

« Je n’arrive pas à croire que je puisse héberger les PCA !! Je suis plus que béni d’avoir été nominé deux fois et de faire partie de deux autres nominations pour SNL. Certainement de bons moments ! », a déclaré Thompson dans le communiqué de presse. « Félicitations à tous les nominés, nous avons déjà gagné ! »

Jen Neal, vice-présidente exécutive des événements en direct, des offres spéciales et d’E! News pour NBCUniversal Entertainment Television and Streaming, a partagé son enthousiasme pour Thompson. Elle a déclaré: « La polyvalence et l’engagement de Kenan à créer des divertissements de qualité qui ont provoqué le rire pendant plus de trois décennies ont fait de lui l’un des comédiens les plus aimés de notre temps. Nous sommes impatients de l’accueillir sur la scène des « People’s Choice Awards », où son charisme et son humour auront sans aucun doute des fans sur pied. »

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : Une photo d’un gâteau brûlé devient virale sur les réseaux Pourquoi ?