“Pep a fait en sorte que Manchester ne triomphe pas”

01/06/2021 à 17h45 CEST

Pep Guardiola est devenu au centre de toutes les critiques après avoir perdu la finale de la Ligue des champions. Chelsea a battu Manchester City avec un but de Havertz à la fin de la première mi-temps, dans un match dans lequel Fernandinho – l’un des joueurs les plus importants de l’équipe – n’a pas commencé.

Les premiers à attaquer le directeur de la ville ont été les médias, The Guardian a écrit : « La pression était sur Pep, avec Sheikh Mansour attendant un verre dont il avait envie depuis son investiture en 2008, mais le directeur de la ville a trouvé une nouvelle façon de perdre, de sonder de nouvelles profondeurs de frustration“Dans le même sens, le Daily Mail :” Contrairement à Wembley en 2011, cette fois, attaquer le football l’a tué. Partir sans Fernandinho ou Rodri semblait excessivement idiot même pour un entraîneur aussi attaché à l’esthétique du jeu que Guardiola “

Et maintenant c’est Matthaus qui place Guardiola comme le problème du parti : “Pep et seulement Pep ont fait en sorte que Manchester ne triomphe pas. Avec le déploiement tactique qu’il a choisi pour la finale, il a volé la Ligue des champions au club et aux fans. Maintenant, il doit accepter et écouter les critiques », a-t-il déclaré.

L’ancien footballeur et entraîneur allemand n’a pas compris ce que «Vivre en finale est la pire chose qu’un entraîneur puisse faire. C’est inexplicable et incompréhensible. Guardiola a affaibli l’équipe parce qu’il voulait faire quelque chose de spécial, surprenant. Cela lui était déjà arrivé par le passé, mais dans une finale, il doit faire ressortir les forces de l’équipe, il n’a pas à essayer quelque chose de nouveau pour montrer qu’il peut faire des choses que personne n’a prévues », a-t-il conclu.