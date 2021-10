Pep a mis en garde le géant européen contre le joueur de Man City avant le transfert

in

Le patron de Man City, Pep Guardiola, aurait “mis en garde” Barcelone contre un joueur avant qu’il ne rejoigne les géants catalans.

Les champions en titre de Premier League ont permis à un certain nombre de joueurs de partir cet été. Jack Harrison et Angelino ont été vendus respectivement à Leeds et RB Leipzig, tandis que Lukas Nmecha a été autorisé à rejoindre Wolfsburg.

On peut dire que leur plus grande sortie était l’attaquant argentin Sergio Agüero. Le prolifique buteur, aujourd’hui âgé de 33 ans, est parti rejoindre Barcelone après l’expiration de son contrat.

Il n’était cependant pas le seul joueur à rejoindre l’équipe de Ronald Koeman. Le défenseur central espagnol Eric Garcia retourné au Blaugrana sur un transfert gratuit.

Mais les espoirs du joueur de 20 ans de faire bonne impression ont été anéantis. Garcia a réalisé une série de performances inférieures à la normale qui ont déçu les fans de Barcelone.

Il a également été expulsé lors de la récente défaite 3-0 en Ligue des champions contre Benfica, pour aggraver les choses.

Le point de vente catalan El Nacional (via Sport Witness) fournit désormais un rapport sur les difficultés du joueur et la contribution de Guardiola.

Ils écrivent que le double vainqueur de l’UCL était «sincère» au sujet des qualités de Garcia avant son transfert.

Il aurait “prévenu” Barcelone qu’il pourrait ne pas réussir s’il était placé trop rapidement dans la première équipe.

Guardiola a souligné le manque d’expérience du jeune dans les grands matchs, ce qui pourrait expliquer sa mauvaise série de matchs.

Mais Koeman a choisi de ne pas écouter son homologue managérial. Le Néerlandais pensait que Garcia pourrait apprendre sur le tas aux côtés du fiable Gerard Pique.

Cela ne s’est pas produit et l’avenir de Garcia semble incertain. Il sera probablement abandonné pour Clément Lenglet ou Ronald Araujo dans les prochaines semaines.

Dias réagit à la défaite de Man City

Le défenseur central portugais Ruben Dias dit que la ville ‘ira mieux’ après leur défaite face au PSG en milieu de semaine.

Les finalistes de la saison dernière ont été battus dans le groupe A alors qu’Idrissa Gueye et Lionel Messi sont inscrits sur la feuille de match.

Ils devront réagir rapidement alors que Liverpool, rival du titre, les accueille à Anfield dimanche après-midi.

Dias a déclaré aux journalistes : « Si vous voulez être au sommet, si vous voulez être numéro un, vous devez jouer contre certains des meilleurs.

«Je dirais que c’est le meilleur que vous puissiez avoir. C’est toujours un défi et il est toujours bon de pouvoir se prouver à soi-même. En équipe, c’est toujours spécial de jouer à ces jeux.

« Nous sommes déçus parce que nous exigeons tout ce que nous pouvons de nous-mêmes.

“Dans l’instant ultime, ce qui compte, c’est de gagner, mais l’équipe a performé et nous avons créé des occasions. Nous prendrons les « biens » et les « mauvaises » et nous nous améliorerons. »

