Pep affirme que Man City « mangera bien » et « boira un verre de vin » après la défaite du PSG

in

Pep Guardiola était d’humeur détendue malgré la défaite de Manchester City face au PSG en Ligue des champions mardi soir, affirmant qu’il était satisfait de la performance de son équipe.

Lionel Messi a marqué son premier but au Paris St Germain alors que le club français se vengeait de sa défaite contre Ville en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Le sextuple joueur mondial de l’année, qui a quitté Barcelone en août, a fait reculer les années avec une superbe finition alors que le PSG a remporté une victoire 2-0 lors d’un affrontement convaincant dans le Groupe A au Parc des Princes.

La frappe sublime, qui est intervenue après une course puissante et un doublé soigné avec Kylian Mbappe, a doublé l’avance du PSG après que l’ancien milieu de terrain d’Everton Idrissa Gana Gueye a ouvert le score dès le début.

City, finaliste de la saison dernière, a pleinement participé à une rencontre palpitante. Cependant, ils se sont approchés le plus près du but lorsque Raheem Sterling et Bernardo Silva ont tous deux frappé la barre en l’espace de quelques secondes en première mi-temps.

S’adressant à BT Sport après le match, Guardiola a déclaré: “Bonnes performances. Nous avons tout fait sauf marquer. Ils ont défendu en profondeur et étaient dangereux en contre-attaque.

« Mon plus grand compliment pour l’équipe.

Le PSG n’a pas eu besoin de faire grand-chose

« En seconde période, Donnarumma a fait de bons arrêts. L’équipe était là – la même que Stamford Bridge. C’est dommage. On a joué pour gagner. Malheureusement, ils n’ont pas eu besoin de grand-chose pour marquer leurs buts.

“Les [Messi] le but était fantastique.

“On va bien manger ce soir, boire un verre de vin, récupérer et préparer le match de Liverpool.”

RAPPORT: Messi vole la vedette avec un premier but époustouflant du PSG alors que Man City est battu