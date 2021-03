Pep Clotet, éperon de Brescia

15/03/2021 à 17:03 CET



Trois victoires consécutives, la meilleure séquence de la Série B et numéros de promotion. En un peu plus d’un mois à diriger le Brescia, Clotet Pep Il a inversé la situation de ce Calcio historique, dans lequel il peut être considéré comme le moment le plus doux de la carrière de l’entraîneur catalan.

Avant sa nomination le 6 février, Devenu quatrième entraîneur de la saison, l’équipe lombarde a connu quatre défaites et se dirigeait vers la relégation. Une chute libre depuis qu’il est descendu de la Une série la saison dernière. L’entraîneur d’Igualada (Barcelone) a déclaré dans son premier message qu’il avait «accepté le défi conscient de la difficulté de la situation».

Avec Clotet sur le banc, le Brescia compte 4 victoires et 2 nuls en 7 matchs, soit une moyenne de 2 points par match qui, si cela s’était produit depuis le début de la saison, aurait placé l’équipe en tête de la Serie B, et cela a permis au club dans lequel ils ont joué Guardiola, Pirlo ou Roberto Baggio a cessé de regarder dangereusement en descente et ont promu des places en séries éliminatoires à 6 points.

«Cela nous a donné beaucoup de caractère, maintenant nous sommes beaucoup plus forts et unis. Tactiquement il est très bon et on le voit sur le terrain », a admis le milieu de terrain islandais Bjarnasson sur Clotet approuver une œuvre qui a permis à la Brescia a gardé sa porte invaincue dans 4 de ces 7 matchs, ce qu’ils n’avaient réalisé qu’une seule fois lors des 21 matchs précédents.Clotet est le seul entraîneur étranger de toute la Serie B, un fait qui souligne encore la difficulté du succès qu’il remporte à la tête de la «rondinelle».

Les bons résultats obtenus en Italie s’ajoutent à un vaste programme de football international, avec des expériences en Suède Oui Norvège et une longue carrière en Angleterre sur les bancs de Birmingham City, Oxford uni, Leeds United Oui Swansea, en plus d’avoir été en charge des filiales de Espagnol Oui Malaga et pour diriger le UE Cornellà.