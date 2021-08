Pep commence le premier en boitant

09.08.2021 à 09:28 CEST

Coupe. «Nous allons être très, très en retard dans notre meilleure forme. Comme l’an dernier & rdquor;, a condamné Pep Guardiola à Wembley, après avoir perdu le Community Shield contre Leicester. Le nombre d’internationaux impliqués dans l’Eurocup et les quelques vacances dues au début du nouveau parcours ont conduit l’entraîneur catalan à assumer son moment actuel : & rdquor ;.

Le prochain weekend Manchester City fait ses débuts en Premier League contre Tottenham, et vous devrez sans De Bruyne et Foden, arrivé blessé de l’Eurocup. D’autres internationaux, comme les Anglais ou les Brésiliens impliqués dans la Copa América, rejoindront l’équipe cette semaine, il n’y aura donc pratiquement pas de noms importants comme Sterling, Stones, Walker, Ederson ou Gabriel Jesus. « Entre lundi et mardi, nous avons huit joueurs. Rodri il a joué la Communauté après s’être entraîné seulement deux jours. Torres de Ferran, le même, et Laporte il est isolé à la maison. C’est la préparation qui nous a touché & mldr; & rdquor; ajouta le Catalan.

Ce manque de troupes a forcé Guardiola à utiliser trois joueurs locaux à Wembley : Palmer, Edozie et Knight. Ils n’étaient pas mauvais et il n’est pas exclu que certains d’entre eux participent à la première de la ligue. Peut-être parce qu’il était conscient de ses absences importantes, Pep n’a pas hésité à faire ses débuts Jack grealish la fin de semaine. Il a joué un peu plus d’une demi-heure, mais avec autant d’attaquants absents, son rôle en ce début de saison peut être très important. « Jack a bien joué. Toujours ouvert, agressif en tête-à-tête & mldr; Nous apprendrons à nous connaître davantage, j’en suis sûr. Nous ne vous signons pas uniquement pour avoir joué 30 minutes dans cette communauté. Il est venu pour les prochaines années & rdquor;, a commenté le technicien à propos de sa nouvelle acquisition.

Guardiola s’en souvenait l’année dernière car, dans une pré-saison pratiquement tracée, avec peu de repos pour les joueurs, il était difficile pour City de commencer. Sur leurs huit premiers matches de Premier ministre, ils n’en ont remporté que trois, dans ce qui a été le pire départ national depuis l’arrivée de Santpedor en Angleterre. Ce qui s’est passé ensuite est bien connu : une séquence impressionnante de 19 matchs sans défaite qui les a conduits à regagner le trône de Premier ministre. Maintenant, cependant, il est temps de recommencer.

Et qu’arrivera-t-il à Bernardo Silva ?

L’un des protagonistes de ce marché d’été dans l’équipe de Mancuniano est Bernard. Le Portugais a participé aux dernières minutes du duel contre Leicester dans le Community Shield, bien que son présent ne soit pas le meilleur. Il n’entre pas dans les plans de Guardiola pour la nouvelle saison et l’arrivée de Grealish a éclipsé sa présence au club.

Selon les médias anglais, Arsenal est très intéressé à l’emmener à l’Emirates Stadium. Arteta est amoureux du football de Bernardo et les “citoyens” ne verraient pas de mauvais yeux entrer une bonne somme d’argent pour gagner de l’argent dans la zone de transfert face à l’incorporation qu’ils recherchent : un centre avancé de garanties sur le marché .