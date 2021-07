Pep contre-attaque à Thèbes !

Pep Guardiola et Javier Tebas ont fait face à une guerre dialectale inattendue après quelques déclarations de l’actuel entraîneur du Barça invitant le président de la Liga à apprendre d’une ligue comme la Premier League pour mieux répartir l’argent des droits télé et pour que les clubs puissent bénéficier de plus de ressources économiques pour pouvoir faire des dédicaces et renforcer leurs effectifs.

Javier Tebas n’a pas tardé à réagir comme il le fait habituellement, via son compte Twitter officiel, attaquant Guardiola et l’invitant à se renseigner sur « la macroéconomie du football, les effets des clubs d’État sur l’inflation des salaires, la démographie et la pénétration de la télévision dans les paiements, depuis la Chine… »

Pep, dans le même temps, a décidé de ne pas garder le silence et a contre-attaqué par le biais, également, de son compte Twitter, par le biais d’une lettre détaillée dans laquelle il demande des explications sur la mauvaise situation du football espagnol malgré un tel succès ces dernières années, En partie grâce au Barça qu’il a formé au cours de la dernière décennie.

“Javier, Ligue espagnole des deux dernières décennies : De nombreux champions du Barça et de Madrid. Tant. Finalistes champions avec Valence et l’Atlético. Beaucoup de Ligue Europa avec Séville comme le grand dominant et le dernier de Villarreal. Coupe d’Europe avec Luis Aragonés. Coupe du monde et coupe d’Europe avec Vicente del Bosque. Messi et Cristiano Ronaldo avec nous font des choses jamais vues auparavant et que nous ne reverrons plus jamais. L’admiration et l’estime de tous… mais le problème, c’est les états du club. Vous devez en savoir beaucoup sur les états-clubs, non ?”, écrit Pep Guardiola en réponse au tweet de Thèbes. “Je ne comprends pas la macroéconomie, ni la démographie, ni la pénétration de la télévision payante, ni la Chine. C’est pourquoi vous êtes ici, alors vous pouvez nous dire pourquoi nous sommes encore si loin du Premier ministre après deux décennies brutales de football espagnol. Parce que vous nous le dites et … vous le résolvez. “