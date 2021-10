Pep contre Klopp, le grand duel de bancs

10/02/2021 à 15h11 CEST

Liverpool contre Manchester City. Jürgen Klopp contre Pep Guardiola. Le football européen a connu peu de duels aussi féroces que celui que ces entraîneurs ont organisé, l’un des plus influents de la dernière décennie. Ce dimanche vient le prochain assaut. Les “rouges” accueillent le champion d’Angleterre à Anfield dans un duel qui mettra devant le miroir deux des projets sportifs les plus établis de la planète.

Sera le 22e confrontation entre les deux entraîneurs, puisqu’ils ont coïncidé en Allemagne en dirigeant respectivement le Borussia Dortmund et le Bayern Munich jusqu’à aujourd’hui. Les dossiers signent un total de neuf victoires pour Pep, neuf de plus pour Klopp et trois nulss. Une égalité qui sera rompue dimanche prochain à Liverpool, mais qui illustre le niveau d’excellence que les deux entraîneurs exigent, comme l’a reconnu Guardiola en conférence de presse.

«Ils sont la meilleure équipe d’Europe & rdquor;

“Klopp a fait de moi un meilleur entraîneur, Je n’en doute pas & rdquor;, Santpedor est condamné, faisant l’éloge d’un Liverpool qu’il considérait il y a des années comme le rival le plus coriace qu’il ait rencontré dans sa carrière, avec le Barça de Luis Enrique.

«Il m’a mis à un niveau plus élevé d’exigence pour penser, travailler et essayer de vaincre ses équipes. C’est pourquoi je suis toujours dans ce métier. Car il y a certains coachs qui essaient de faire un pas en avant et il faut travailler et s’améliorer pour les gagner”, a-t-il ajouté.

L’Allemand n’a pour sa part pas hésité à mettre en avant le travail de Pep : “Sûrement C’est la meilleure équipe d’Europe en ce moment. Nous savons que ce n’est que si nous atteignons notre meilleur niveau que nous aurons une option contre une équipe comme City & rdquor ;.

Il a également reconnu avoir été impressionné par le dernier match de son rival contre le Paris Saint-Germain : « Quand on pense à la qualité de l’équipe du PSG, et qu’ensuite on voit comment Manchester City a pu les dominer dans leur propre terrain, ça en dit long. Une grande partie du niveau et de la qualité de la Ville & rdquor ;.

Pep a déjà profané Anfield

Leur confrontation l’an dernier a marqué un avant et un après dans l’histoire des deux clubs. En particulier à City, qui a remporté sa première victoire à Anfield à l’époque de la Premier League, et Guardiola a pu marquer les trois points dans un endroit où il n’avait jamais gagné à ce jour.

Quoi qu’il arrive au résultat, ce cours sera différent. Le retour des supporters dans les stades sert un autre défi aux célestes : gagner dans un Anfield plein à craquer et à l’ambiance féroce, un grand jour.

Guardiola accepté le défi et fêté le retour des fans : « Je suis ravi que les fans reviennent à Anfield. et que nous puissions à nouveau découvrir un environnement fantastique. J’espère que nous pourrons bien le gérer. Évidemment les fans aident toujours beaucoup, mais nous essayons de faire notre match avec ou sans personnes & rdquor;

Les deux grands candidats ?

Injustement, au départ du parcours Liverpool a été sous-estimé dans la course au Premier ministre, pour diverses raisons. La première, aussi primaire que cela puisse paraître, était de n’avoir fait aucune signature fulgurante. Alors que Lukaku et Grealish sont venus respectivement à Chelsea et City, les « rouges » ont parié pour garder le bloc. Plus tard, car les mauvais résultats de Liverpool l’an dernier ont coïncidé avec le réveil de Chelsea. La grande dernière ligne droite du parcours des Tuchel, remportant la Ligue des champions, les a élevés parmi les grands favoris de la ligue. Et c’est tellement vrai qu’ils sont là, car Liverpool n’est pas parti.

Les rouges’ sont en ce moment Premiers dirigeants, avec un point de marge par rapport à Manchester CityAinsi, l’énième duel entre Klopp et Guardiola décidera une nouvelle fois de la direction du Premier ministre. Et pas seulement cela : il vise à montrer que, malgré les belles signatures et les nouveaux projets, les deux derniers rois anglais peuvent continuer à dominer le pays.