Pep envoie un avertissement inquiétant à De Bruyne pour le début du rôle de Man City

Pep Guardiola a averti le meneur de jeu vedette Kevin De Bruyne qu’il devra se battre pour regagner une place régulière dans l’équipe de Manchester City.

Le meneur de jeu belge a connu un début de campagne frustrant. Il manquait initialement de forme physique pour le match après que des blessures lui aient privé une pré-saison avant d’autres coups, puis contracter Covid l’empêchait de prendre de l’élan.

Il est revenu à l’action en tant que remplaçant en deuxième mi-temps en de la ville Victoire de Premier League à Watford samedi. Cependant, la compétition pour les places de départ dans l’équipe de Guardiola est plus féroce que jamais ce trimestre.

Parler de De Bruyne, Guardiola a déclaré : « Kevin a joué toute la saison depuis le début. Il est arrivé après l’Euro dans une condition difficile et il a joué et joué et joué.

«Après cela, il a attrapé le coronavirus. Maintenant, il doit revenir et se battre pour une position comme tout le monde.

« Kevin n’a absolument rien à me montrer mais il doit redevenir lui-même et se montrer qu’il est de retour, et faire ce qu’il a à faire. Comme il l’a fait ces cinq ou six dernières années, tous les trois jours.

« Bien sûr, la compétition est si nécessaire et il le sait, mais Bernardo (Silva) le sait, et (Ilkay) Gundogan le sait, et tous les ailiers et attaquants le savent.

« Ils savent qu’ils doivent bien jouer, (que ce soit) en jouant cinq minutes, 10 minutes ou 90 minutes. »

De Bruyne de retour contre Leipzig

De Bruyne a cependant été informé qu’il participerait au dernier match de groupe de la Ligue des champions mardi au RB Leipzig.

Ayant déjà obtenu la première place du groupe A, Guardiola est susceptible d’apporter un certain nombre de changements et a confirmé que les jeunes Cole Palmer, James McAtee, Romeo Lavia, Joshua Wilson-Esbrand et Conrad Egan-Riley voyageront.

Guardiola a déclaré : « Pour eux, c’est une expérience incroyable d’être en Europe et de voir comment les adversaires se comportent, à quel point ils sont bons. Peut-être que demain certains d’entre eux pourront jouer des minutes car nous avons cinq remplacements.

« Kevin, au moment où il a contracté le coronavirus, grandissait dans sa condition physique et c’était un revers. Mais c’est normal car les personnes qui ont souffert du coronavirus, dans les prochains jours, se sentent tellement vides.

« C’est étape par étape. Il a joué ses 30 premières minutes et demain il commencera. Nous verrons combien de minutes il peut jouer.

Jésus est resté sur la touche

Un joueur qui ne sera pas impliqué est l’attaquant Gabriel Jesus, qui ressent toujours les effets d’un défi cynique de Craig Cathcart de Watford ce week-end.

Guardiola a déclaré: « Gabriel ne peut pas s’envoler pour l’Allemagne à cause du carton jaune-orange lors du dernier match. Il a un problème et il n’est pas apte à jouer.

Le match se joue à huis clos après un durcissement des restrictions sur les coronavirus en Allemagne.

Guardiola, qui a perdu sa mère à cause du virus l’année dernière, n’a aucun problème avec cela et a exhorté la société à continuer à faire preuve de prudence.

Il a déclaré: «C’est à huis clos en Allemagne parce que la situation n’est pas bonne. Nous devons apprendre, le reste du monde, le reste de l’Europe, que la situation n’est pas résolue.

«Comme l’a dit le Premier ministre – masque, distance sociale et soyez prudent, car il est là. C’est ma préoccupation.

« Aurait-il été préférable de jouer avec les gens ? Absolument, mais si les autorités allemandes disent qu’il faut jouer à huis clos, c’est parce que la situation est dangereuse.

