Pep et le casting de ‘9’ pour Manchester City

07/03/2021

Le à 21:08 CEST

Avec un marché de plus en plus agité et une Eurocup entre les deux pour revaloriser les footballeurs, la recherche d’une incorporation sera une tâche ardue pour de nombreux clubs.

Manchester City, habitué aux gros investissements, veut se joindre à la fête pour toucher la table avec ce qui lui manquait la saison dernière : un avant-centre. Avec Kun Agüero au Barça et Gabriel Jesus en seconde option, Pep Guardiola mène un casting pour trouver l’homme idéal qui finit par s’adapter aux pièces offensives des « citoyens ».

Les grands spots de presse les ont pris Harry Kane et Erling Haaland. Le premier a déjà exprimé son envie de quitter Tottenham, et peu seraient ses destinations préférées en Premier League. Depuis Manchester, ils l’ont toujours aimé, mais United qui a déjà fait sa grosse mise pour Jadon Sancho, laissant la voie libre aux célestes.

Haaland, comme l’a prévenu l’Allemagne, n’allait pas être vu en Angleterre cette saison. Cependant, les médias britanniques suggèrent que Mino Raiola se déplace pour l’installer cet été là-bas, bien que Chelsea soit le club choisi par le joueur norvégien.

Avec ce panorama, le nom de Patrik Schick prend de plus en plus de force. Il a atteint un “top” de l’Euro, qui l’a élevé au rang de grand buteur tchèque, et est prêt à revenir dans l’élite après un passage irrégulier à Rome en Italie. Sa signature serait un profil « low cost » : un peu plus de 20 millions. Mais, à 25 ans, cela semble être une très bonne option.