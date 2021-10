Pep frustré admet que «beaucoup de choses» ont mal tourné lors de la défaite de Man City

Le patron de Man City, Pep Guardiola, a admis que « beaucoup de choses » se sont mal passées lors de la défaite de samedi en Premier League contre Crystal Palace.

Les champions en titre ont été battus 2-0 à domicile alors que Wilfried Zaha et Conor Gallagher sont inscrits sur la feuille de match. Une calamité défensive les a vus passer derrière en seulement six minutes.

L’arrière central Aymeric Laporte a rencontré des problèmes, permettant à Gallagher et Zaha de s’échapper. Le jeune prêté a joué dans son coéquipier, qui a calmement battu Ederson avec une finition du pied gauche.

Les choses ont empiré pour Man City alors que Laporte a vu rouge dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Il a fait tomber Zaha à 35 mètres du but, mais a été renvoyé car il a empêché son adversaire de marquer.

City a ensuite eu le ballon au fond des filets grâce à Gabriel Jesus. Il a converti un centre de Phil Foden avec une finition acrobatique au deuxième poteau. Cependant, les frustrations de Guardiola ont augmenté lorsqu’il a été exclu pour hors-jeu.

Palace a doublé son avance en fin de match. Zaha a tenu le ballon et Gallagher a valsé dans la surface sans marquer. Il a été trouvé par Michael Olise et a envoyé son tir hors du poteau.

Après la défaite, Guardiola a été interrogé sur le renvoi de Laporte et le but refusé de City. Il a déclaré (via Manchester Evening News): « Cela pourrait être un carton jaune ou un carton rouge, cela dépend de la décision du patron, l’arbitre.

« Le but a été refusé – je ne l’ai pas vu mais j’imagine que la ligne a indiqué un hors-jeu. Mais nous n’avons pas perdu pour cela. Contre Brighton, la ligne a déclaré que (leur but) était hors-jeu, mais cela a tenu. Nous avons encaissé le premier but et après nous avons très bien travaillé mais après avoir joué 10 contre 11.

«Nous devons tout faire correctement, mais les joueurs ont fait preuve de caractère. Malheureusement, cela a mal tourné dans beaucoup, beaucoup de choses.

Pep fait l’éloge de la défense du palais

L’Espagnol a ensuite félicité Palace pour la façon dont il a défendu son avance. «Nous avons concédé le but dès le début, alors combien d’occasions ont-ils eu? Le but et pas plus. C’est assez similaire aux dernières saisons lorsque Crystal Palace est venu ici sous Roy Hodgson, en a perdu un et en a tiré un.

« Le gardien a pris son élan. Ils ont très bien défendu avec solidarité, défendant les écarts et bloquant les tirs.

« Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions en première mi-temps mais nous en avons eu assez pour marquer. À la fin, [in] la contre-attaque, tout peut arriver.

