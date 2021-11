Pep Guardiola a convaincu Xavi de ne pas quitter Barcelone pour le Bayern Munich

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, réfléchissait à son avenir en 2008, et au moins pendant une brève période, il envisageait un avenir loin de Barcelone. Où envisageait-il ? Eh bien, c’était la Bavière et le Bayern Munich, bien sûr.

« Après l’EURO 2008, j’ai senti que Barcelone était prête à abandonner. Le Real Madrid était champion, pas nous. Je savais que le club était prêt à me vendre, si une bonne offre arrivait », a déclaré Xavi à MARCA (via Sport Bild). « J’ai parlé à mon agent Ivan Corretja et il m’a dit qu’il y avait une offre de Bavière. Karl-Heinz Rummenigge me voulait.

Que se passait-il d’autre en 2008 qui conduirait le Bayern à chercher Xavi ? Bastian Schweinsteiger envisageait de quitter Munich pour l’Inter Milan. Xavi, cependant, n’a pas eu besoin d’attendre que la destination de Schweinsteiger soit déterminée avant de se décider. Il a suffi d’une conversation avec le nouvel entraîneur de Barcelone (à l’époque) et futur entraîneur du Bayern Pep Guardiola pour convaincre Xavi de rester en Catalogne.

«Guardiola est devenu le nouvel entraîneur de Barcelone. Et j’ai joué un grand championnat d’Europe 2008. Pep m’a dit que je n’allais nulle part et m’a expliqué qu’il ne pouvait pas imaginer Barcelone sans moi. J’ai été captivé par ses paroles.