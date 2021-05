Pep Guardiola a repéré brillamment Oasis en fumant un cigare alors que le patron de Man City célèbre le triomphe du titre de Premier League

Pep Guardiola a été aperçu en train de déguster un cigare tout en chantant Oasis à pleins poumons alors qu’il assistait à la fête du titre de Premier League à Manchester City.

Les Cityzens ont remporté leur troisième titre en quatre ans la semaine dernière alors que leurs rivaux Manchester United étaient battus par Leicester à Old Trafford.

Guardiola a été photographié en train de passer un moment inoubliable à la fête du titre de City

Les hommes de Guardiola comptent 83 points avec deux matches à jouer alors qu’ils se préparent à affronter Brighton mardi soir.

Et une vidéo de l’Espagnol appréciant le titre avec son personnel de la ville fait maintenant le tour sur Twitter, avec des scènes sauvages de lui en train de sortir la chanson à succès d’Oasis ‘Don’t Look Back In Anger’ devenant virale en ligne.

Vous pouvez regarder la superbe vidéo ci-dessous…

Si Guardiola a célébré comme ça la victoire au titre de City, nous ne pouvons pas imaginer à quoi il ressemblera s’il dirige son équipe vers une victoire contre Chelsea en finale de la Ligue des champions plus tard dans le mois.

Les hommes de Guardiola affronteront le côté ouest de Londres le 29 mai à Porto alors qu’ils visent à remporter le trophée pour le premier de leur histoire.

Guardiola n’a pas remporté la Ligue des champions depuis dix ans, sa dernière venue avec Barcelone en 2011 – sa deuxième au club catalan.