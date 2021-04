Pep Guardiola a transformé Manchester City en une machine à remporter le titre et a fait sortir Liverpool de l’eau

Lorsque Manchester City se rendra à Leicester samedi, Pep Guardiola aura la vengeance en tête.

La défaite 5-2 au stade Etihad plus tôt dans la saison semblait indiquer qu’il y avait des problèmes à City.

Guardiola a dû repenser sa stratégie au début de la saison de Premier League

C’était le deuxième match de la campagne de Premier League, que City avait commencé tard en raison de sa participation aux dernières étapes de la Ligue des champions 2019/20.

Kevin De Bruyne a hurlé contre ses coéquipiers pour leur série d’erreurs alors qu’ils marquaient cinq buts, et quand un troisième penalty a été concédé, le milieu de terrain Rodri est tombé au sol.

Liverpool était déjà favori pour conserver le titre qu’il avait remporté au galop la saison dernière, et trois victoires lors de leurs trois premiers matchs donnaient certainement l’impression que l’équipe de Jurgen Klopp était prête à s’enfuir à nouveau avec la ligue.

Même après que City ait disputé son huitième match de la campagne, une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur à la mi-novembre, ils semblaient à la dérive du peloton en 11e position, déjà à huit points de la première place, même s’ils avaient un match. dans la main.

De Bruyne et Kyle Walker en colère contre leurs coéquipiers pour des erreurs bâclées contre Leicester

Mais ils sont revenus au combat alors que le reste des équipes devant eux trébuchaient et, dans le cas de Liverpool, implosaient.

La victoire du lendemain de Noël sur Newcastle a été l’un des premiers signes majeurs que tout se rassemblait pour City.

Un triomphe 2-0 n’a pas été le plus catégorique, mais Guardiola était ravi que ses stars jouent à nouveau au rythme du même tambour.

«Notre football doit être joué selon un rythme», a-t-il déclaré. «On ne peut pas jouer de haut en bas si vite, il faut faire un tempo de 1 000 millions de passes au bon moment.

«Pour ce faire, chacun doit être à sa place et doit faire son travail et aujourd’hui c’était bien.»

Les stars de la ville célèbrent un but de Ferran Torres contre Newcastle, où le vent a commencé à tourner

Guardiola, toujours le penseur, avait bricolé la façon dont son équipe s’était accumulée en possession de la balle et la victoire de Newcastle reposait sur la technique qui fonctionnait le mieux.

Un arrière-quatre hors de possession est devenu un arrière-trois avec le ballon et un arrière latéral, généralement Oleksandr Zinchenko ou Joao Cancelo, est passé au milieu de terrain central aux côtés de Rodri ou Fernandinho.

Le tweak d’un véritable maître tactique et le réalignement de son XI cette saison ont vu City remporter une incroyable série de 21 victoires consécutives du 29 décembre 2020 au 2 mars 2021.

Cancelo a été une figure passant de l’arrière latéral au milieu de terrain central lorsque City est en possession

Un autre de ces petits ajustements? Les joueurs de City ont commencé à marcher un peu plus lorsqu’ils ont le ballon.

C’est une économie d’énergie et c’est parfait lorsque les joueurs ont besoin de repérer rapidement et d’arrêter l’une de ces contre-attaques embêtantes.

Ils ont prospéré depuis qu’ils ont introduit ces idées et l’ont même fait sans De Bruyne, Sergio Aguero et Gabriel Jesus à des stades différents.

Une rafale de larges attaquants et de faux 9 a été la clé pour Guardiola et en plus de cela, trois hommes étoiles se sont manifestés pour les guider vers une position de commandement en haut du tableau de la Premier League.

City a rarement pu compter à la fois sur Aguero et De Bruyne cette saison Ilkay Gundogan

Le principal bénéficiaire, à titre individuel, du changement de positionnement lorsque City a le ballon est le milieu de terrain de 30 ans.

Avec l’un des arrières latéraux à l’intérieur, cela a permis à Gundogan d’opérer plus avant et de mettre en valeur les autres compétences qu’il possède dans son répertoire.

« Il joue plus près de la surface », a déclaré Guardiola lorsqu’il a demandé ce qui avait changé pour l’Allemand.

«Quand Fernandinho était absent il y a deux saisons, il a joué en tant que milieu de terrain, il est donc difficile de marquer des buts, mais maintenant il joue plus près de l’attaquant et il a un sens incroyable pour les mouvements vers la surface, ainsi que pour la finition.

« J’ai dit à quelques reprises qu’il pouvait jouer comme un faux 9, comme un attaquant et les gens se moquaient de moi, et je comprends parce que même moi, je ne l’ai pas vu jouer ici, mais il a le sens d’arriver pour le but. »

Il peut tourner au but hors de l’épaule du défenseur, il peut arriver tard dans la surface de réparation ou son mouvement hors du ballon peut entraîner des adversaires hors de leur position.

Il a réussi 12 buts jusqu’à présent en Premier League cette saison et cela lui a donné une réelle chance de remporter le prix du joueur de l’année PFA.

Gundogan a été exceptionnel pour City cette saison Ruben Dias

La signature estivale portugaise a été une révélation, ayant été intégrée à l’équipe après la défaite écrasante contre Leicester.

Non seulement un défenseur expérimenté, le joueur de 23 ans est une grande personnalité sur le terrain qui peut aboyer avec plaisir même les joueurs les plus expérimentés autour de lui.

« Ce n’est pas seulement un joueur qui joue bien, c’est un joueur qui fait aussi bien jouer les autres joueurs », a déclaré Guardiola à propos de Dias.

«Ce sont 90 minutes de conversation, 90 minutes de communication, 90 minutes d’intervention, 90 minutes pour dire ce qu’ils doivent faire dans chaque action. Lorsque cela se produit, c’est difficile pour moi car il est imparable.

Dias a été l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League cette saison Riyad Mahrez

Joueur du mois de Manchester City en février, il affrontera son ancienne équipe au King Power Stadium ce samedi.

Ces derniers mois, l’as algérien a inscrit huit buts (cinq buts et trois passes) en neuf départs, démontrant son importance. Il n’est pas seulement habile, il est aussi productif.

Après une victoire contre les Wolves début mars, il a reçu les éloges de Guardiola.

«Lors des derniers matchs, il a été exceptionnel», roucoule l’entraîneur. «Il a une qualité particulière, un gars qui danse sur le terrain. Il ne perd pas le ballon, il attire les adversaires avec ses mouvements.

Il est indéniable que sa reprise de forme a aidé City à continuer sa forme, où d’autres clubs ont été touchés par des défaites alors que leurs stars clés étaient absentes.

Mahrez a été prêt à intervenir lorsqu’on lui a demandé et à l’heure actuelle, il livre avec style.

.

Mahrez a été une menace pour les équipes de Premier League ces derniers temps

Mahrez sera impatient de faire un spectacle contre son ancien club tandis que City sera déterminé à remettre Leicester à leur place après leur humiliation aux mains de l’équipe de Brendan Rodgers plus tôt cette saison.

Ce ne sera pas facile – les Foxes sont troisièmes, en bonne forme et se battent pour une place de qualification en Ligue des champions.

Mais Guardiola a transformé City en une machine qui semble imparable et avec le titre en vue, vous ne parieriez pas contre eux pour se venger ce week-end.

