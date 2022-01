Pep Guardiola admet qu’Arsenal était la meilleure équipe contre Man City alors que Martin Odegaard dit que les Gunners sont « très proches » du niveau du champion de Premier League

Pep Guardiola a admis qu’Arsenal était la meilleure équipe lors de leur défaite 2-1 contre son équipe de Manchester City, tandis que Martin Odegaard a affirmé que les Gunners étaient sur le point d’atteindre le niveau de City.

Les Gunners avaient perdu chacune de leurs neuf précédentes rencontres de championnat contre City, mais ont dominé les champions en titre lors d’une impressionnante démonstration aux Emirats.

.

Arsenal est descendu vers un flyer et Guardiola a eu des problèmes avec les mains

.

Odegaard est resté frustré, en particulier après un penalty controversé

Le premier match de Bukayo Saka juste après la demi-heure de jeu a donné à Arsenal une avance méritée, mais les choses se sont détériorées peu de temps après la pause.

Trois minutes de folie ont vu Granit Xhaka accorder un penalty que Riyad Mahrez a marqué, avant que deux cartons jaunes pour le défenseur des Gunners Gabriel Magalhaes ne donnent l’avantage à City.

City n’a toujours pas réussi à créer malgré le fait qu’il ait joué avec un homme supplémentaire pendant plus de 30 minutes, et n’a enregistré que deux tirs cadrés, ce dernier ayant permis à Rodri prod de remporter les arrêts de jeu.

Guardiola était bien conscient des difficultés de son équipe et a qualifié ses adversaires de meilleure équipe, principalement en raison d’un repos supplémentaire.

.

Guardiola a dû réfléchir vite après avoir pris du retard

« Ils étaient meilleurs », a admis le patron de City. «Nous avons affronté une équipe qui, au cours des dernières années, a eu du mal à figurer parmi les quatre premiers.

«Ils ont commencé cette saison dans le bas et ils sont dans les quatre premiers et ils ont six ou sept jours après le dernier match contre Norwich.

« Nous avons deux jours et demi et Brentford, c’était tellement dur, nous sommes revenus à Manchester et nous n’avions pas d’énergie, c’est pourquoi nous avons essayé de mettre un joueur de plus au milieu pour avoir plus de contrôle et plus de passes.

L’Espagnol a admis que la chance était de son côté

« Dans le football, nous essayons d’analyser beaucoup de choses mais la pièce tombe parfois de votre côté, parfois de l’autre côté, donc c’est la réalité.

« Au cours de cette période aujourd’hui, nous étions incroyablement fatigués, donc mentalement et physiquement, ils allaient mieux, Arsenal était meilleur aujourd’hui. »

City n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré jusqu’au tir au but de Mahrez, et a sans doute eu de la malchance avec un appel sans pénalité sur Odegaard, et Gabriel Martinelli a également frappé le poteau.

Odegaard lui-même a été frustré par le résultat, mais a complimenté la performance de son équipe.

.

Odegaard était moins que satisfait du quatrième officiel

« Le sentiment n’est pas bon », a déclaré le Norvégien. «Je pense que nous avons joué un grand match, nous avons réussi à jouer notre jeu, nous les avons mis sous pression, nous avons créé beaucoup de bonnes situations.

« Nous avons marqué le premier but et j’avais l’impression que nous contrôlions assez bien le match, puis nous avons eu trois situations qui nous ont été défavorables, donc c’est difficile à prendre. »

La dernière fois qu’Arsenal a affronté City lors du match retour en août, ils se sont effondrés sur une humiliante défaite 5-0, voyant une pression énorme exercée sur le manager Mikel Arteta.

.

Arteta était absent en raison d’un test covid positif mais l’assistant Stuivenberg a révélé sa fierté de la performance

Mais la défaite 2-1 aux Emirats était une défaite beaucoup plus gérable, Odegaard affirmant que cela montre à quel point son équipe est allée en peu de temps.

« Je pense que si vous regardez les progrès depuis notre premier match contre eux jusqu’à maintenant, c’est énorme et nous sommes très proches d’être à leur niveau », a-t-il expliqué.

« Nous l’avons montré à de nombreux moments aujourd’hui dans le match, et avec 11 joueurs, je pense que nous avons contrôlé le match.

.

Odegaard n’a pas eu de chance avec un penalty qu’il a ensuite déploré

«Nous menions et j’ai l’impression que nous avons joué un bon match, même avec 10 joueurs, nous avons bien défendu et ils n’ont pas créé grand-chose avant la dernière chance et le but.

« Nous devons retirer les bonnes choses du jeu et continuer car nous nous sommes beaucoup améliorés. »

La défaite permet à Arsenal de rester quatrième, mais seulement deux points d’avance sur Tottenham qui a deux matchs en main, tandis que Man City a porté son avance en championnat à 11 points.

