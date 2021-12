Pep Guardiola atteint 500 en Premier League

14/12/2021 à 22:07 CET

Adrià Léon

Manchester City continue d’atteindre des chiffres pour l’histoire par Pep Guardiola, qui cette fois a tourné 500 buts en Premier League avec le coach catalan sur le banc. La personne chargée d’offrir ce petit cadeau au grand leader citoyen était Phil Foden, qui n’a eu besoin que de huit minutes pour ouvrir la boîte à l’Etihad face à un Leeds voué à souffrir, de bout en bout.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Pep, qui fait la moyenne plus de 2,40 buts pour par match après avoir mené 207 en tant qu’entraîneur citoyen en Premier League, il continue de se frayer un chemin sur le sol britannique. Il a atterri à Manchester en juillet 2016 et a fait ses débuts en Premier ministre contre Sunderland avec une victoire 2-1. Depuis, 319 matchs au total, dont 237 victoires, 33 nuls et 49 défaites, à la tête d’une City qui n’a cessé de grandir depuis son arrivée.

Il ne fait aucun doute que si la proposition de Pep Guardiola a toujours été caractérisée par quelque chose, c’est pour être attirant, surtout dans la facette offensive. Cela a toujours été le cas et il semble que cela continuera. En fait, il n’y a plus 500 buts transformés en Premier League par leurs élèves, destin 502. Et Bielsa a encore 45′ d’endurance qui l’attend sur le tapis Etihad.