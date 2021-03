Pep Guardiola aurait du mal à réussir à Newcastle sous Mike Ashley, suggère Rob Lee, qui qualifie les installations d’entraînement de Magpies de «  pires en Premier League  »

Rob Lee a suggéré que même Pep Guardiola aurait du mal à améliorer Newcastle United sous Mike Ashley.

Les Magpies sont impliqués dans une autre bataille de relégation en Premier League avec l’équipe de Steve Bruce à seulement deux points au-dessus de la zone de largage.

GETTY Bruce fait face à une énorme bataille pour garder Newcastle en Premier League

Alors qu’une section de supporters blâme Bruce pour la mauvaise saison du club, l’ancienne star de Newcastle Lee est catégorique que rien ne changera avant qu’Ashley ne vende.

Il a déclaré à talkSPORT 2: «Newcastle avait Sir John Hall puis Freddy Shepherd [as owners during my playing days].

«Ils étaient tous les deux des gens de Geordie, poussant tous les deux le club dans la bonne direction avec un excellent manager en Kevin Keegan.

«Maintenant, le propriétaire ne veut pas vraiment être là. Il ne met pas d’argent et à quoi s’attendent les gens si vous dépensez 10 millions de livres sterling par saison pour essayer de rester en Premier League?

« Il n’y a qu’une seule façon de procéder et malheureusement c’est vers le bas, c’est ce que nous faisons. »

Newcastle n’a réussi à gagner que deux de ses 17 derniers matches de Premier League.

Mais Lee estime que le patron de Man City, Guardiola, qui est sur le point de remporter un troisième titre de Premier League cette année, trouverait la vie difficile à St James ‘Park avec Ashley en charge.

Il a dit: «Je suppose que vous devez mettre un peu de blâme à la porte de Bruce parce qu’il est le directeur de Newcastle et Newcastle ne devrait pas être là où ils sont.

«Mais qui d’autre prendrait ce poste? C’est probablement le travail de rêve de Bruce, c’est un Geordie.

«Quiconque y entre est confronté à une bataille difficile dès le départ à cause du propriétaire et à cause de ce que vous pouvez faire avec le club et de combien d’argent vous devez dépenser. Vous n’avez pas vraiment le soutien.

«Les fans de Newcastle parlent de devenir de plus grands managers, mais qui y irait sous le régime actuel?

«Imaginez que vous offriez ce poste à Pep Guardiola – ‘vous avez 4 millions de livres à dépenser, faites de votre mieux, faites-nous entrer en Ligue des champions’. Tu n’as aucune chance.

. Guardiola et les autres grands managers du monde auraient du mal à Newcastle, dit Lee

Newcastle était fortement lié à une prise de contrôle de 300 millions de livres sterling soutenue par l’Arabie saoudite l’année dernière.

Cependant, le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a mis fin à tout accord, la Premier League n’ayant pas accepté l’offre.

Lee pense que le prix demandé par Ashley, qui comprend les « pires » installations d’entraînement de la Premier League, reste un point de friction pour les acheteurs potentiels.

Il a déclaré: «Comme tous les fans de Newcastle, j’avais hâte d’avoir de nouveaux propriétaires.

«Ils ont eu cela trois ou quatre fois maintenant où, pour différentes raisons, quelque chose a mal tourné.

«Le propriétaire n’a pas changé, c’est toujours Mike Ashley, c’est lui qui s’occupe de tous ces gens, alors vous vous demandez combien il veut le vendre et combien il demande.

«Si vous le regardez, tous les [Premier League] les terrains sont bien meilleurs que St James ‘Park, le terrain d’entraînement est probablement le pire de la Premier League, que gagnez-vous pour vos 330 millions de livres sterling?

«Vous n’avez pas de joueurs qui valent [big money], Je ne sais pas ce que vous obtenez, alors je comprends pourquoi les gens hésitent à payer les 330 millions de livres sterling. «

. – . Ashley (à gauche) essaie de vendre Newcastle depuis des années

Newcastle affrontera Brighton dans une relégation à six points samedi, qui est EN DIRECT sur talkSPORT, et pourrait être dans la zone de relégation avant l’affrontement si Fulham battait Leeds 24 heures plus tôt.

Malgré les difficultés de Newcastle, Lee pense qu’ils survivront cette saison – alors qu’il soutenait Callum Wilson en forme pour les renvoyer loin du danger.

Il a déclaré: «Nous avons des matchs difficiles, mais nous avons des matchs gagnables.

«Tout ce que je dirais, c’est que je ne voudrais pas tomber dans les trois derniers parce que, mentalement, c’est un coup dur pour les joueurs.

«Si nous pouvons rester en dehors de cela, ne pas être battus par Brighton, obtenir un bon résultat de Fulham ce soir et attendre avec impatience Callum Wilson… c’est lui qui nous maintiendra, c’est lui qui marquera les buts.