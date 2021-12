Pep Guardiola avec un avertissement subtil à la paire de Man City Jack Grealish et Phil Foden et donne des conseils francs à Ferran Torres avant le transfert de janvier à Barcelone

Pep Guardiola a lancé un autre avertissement subtil à Jack Grealish et Phil Foden avant le choc de Manchester City contre Leicester.

La paire n’a joué aucun rôle dans la dernière sortie de City, une victoire 4-0 à Newcastle, après être apparemment arrivée à une séance de récupération inapte à s’entraîner après être sortie dans un club après leur victoire 7-0 contre Leeds plus tôt en décembre.

.

Foden et Grealish n’ont pas figuré après une soirée après leur victoire 7-0 sur Leeds le 14 décembre

Le patron de City n’a rien dit sur le retour de Grealish ou Foden le 26 décembre, mais il a fait la lumière sur ses attentes et celles du club vis-à-vis de leurs joueurs.

Guardiola a déclaré lors de sa conférence de presse : « Ce ne sont pas des règles, je ne suis pas la police. Je ne dis pas ce qu’ils ont à faire.

« Tout le monde est assez vieux et assez expérimenté pour savoir exactement ce qu’il doit faire. »

Le manager a cependant souligné l’importance pour les joueurs de continuer à faire preuve d’une grande prudence, en raison de la récente augmentation des cas de COVID-19.

.

Guardiola a envoyé un avertissement subtil à Grealish, Foden et au reste de ses joueurs de Man City sur leur conduite en dehors du terrain

Il a déclaré: «Nous vivons des circonstances spéciales dans nos vies, que nous ne pouvons pas vivre libres comme par le passé, en raison de la situation de pandémie. Tout le monde doit essayer de suivre autant que possible. Nous ne sommes pas seuls au monde.

« Nous devons être prudents, mais vous pouvez prendre [care] et [still] devenir positif. Nous sommes exposés, alors soyez prudent. On en parle depuis longtemps. »

Guardiola a également été interrogé sur Ferran Torres et a semblé confirmer que l’attaquant espagnol était proche d’un transfert de 50 millions de livres sterling en janvier à Barcelone.

Et il a insisté sur le fait qu’il n’y aurait aucune rancune pour le départ du joueur de 21 ans de son ancien club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait déçu de voir Torres partir, Guardiola a répondu : « Absolument pas.

.

Guardiola n’a pas fait obstacle à Torres en donnant à l’Espagnol des conseils de carrière francs

« Si vous voulez partir parce que vous n’êtes pas heureux ici, vous pensez que vous serez heureux ailleurs, vous devez y aller.

« La carrière est courte, un jour c’est fini. S’il veut partir, absolument aucune déception. C’est son envie, je suis content pour lui.

Guardiola a ajouté : « Si nous n’avions que deux ou trois joueurs offensifs, alors Ferran penserait peut-être qu’il a plus de chance de jouer et de rester plus longtemps.

« J’ai toujours le sentiment que lorsque Barcelone ou le Real Madrid frappent à la porte des joueurs, il est difficile de dire non. Si difficile. Ce sont toujours les équipes les plus fortes au monde en termes de mode, de villes et de nombreuses raisons.

« Il vient d’Espagne, Barcelone frappe et je comprends pourquoi il veut partir. »

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £ – RÉCLAMEZ ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org