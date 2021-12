Pep Guardiola blâmé pour le carton rouge de Kyle Walker alors que la star de Man City « n’aurait pas dû être choisie »

Kyle Walker a peut-être été bêtement expulsé lors du match de Ligue des champions contre le RB Leipzig, mais l’animateur de talkSPORT, Andy Goldstein, pense que Pep Guardiola est à blâmer pour le redémarrage de Man City en premier lieu.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotpsur, Darren Bent, s’est cependant opposé à ce point de vue et a déclaré que l’Anglais devait assumer ses responsabilités en tant que « joueur senior ».

Walker a été bêtement expulsé contre le RB Leipzig en Ligue des champions

L’arrière droit de Man City aurait dû mieux le savoir, dit Bent

Le joueur de 30 ans a été expulsé contre l’équipe allemande, qui a battu l’équipe de Guardiola 2-1, et manquera désormais le match aller de Man City en huitièmes de finale.

Goldstein s’est allongé sur l’arrière droit pour avoir été expulsé, mais a reproché à Guardiola de l’avoir lancé et a déclaré qu’il aurait dû envisager de donner du repos à Walker.

« Kyle Walker se fait expulser, c’est un idiot, c’est un garçon stupide », a déclaré l’animateur de talkSPORT Drive.

« Mais ce n’est pas sa faute, c’est la faute de Pep Guardiola, il n’aurait pas dû être sur le terrain.

Guardiola est autant à blâmer que le marcheur, sinon plus, selon Goldstein

« Phil Foden, s’est blessé au dos, ils l’ont enlevé, et je cite – ‘à titre de précaution’ – voici une précaution, ne le jouez pas ! »

Bent ne pouvait cependant pas croire ce qu’il entendait et a insisté sur le fait que Walker aurait dû faire mieux: « Vous ne pouvez pas blâmer Pep Guardiola, je sais qu’il l’a choisi mais il doit lui faire confiance.

« Kyle Walker est un joueur senior dans cette équipe, Pep Guardiola lui a confié que vous y alliez…

« C’était un carton rouge, je ne pense pas que vous puissiez blâmer Pep. »

« C’était la faute de Kyle Walker pour l’avoir fait, mais je blâme Pep de l’avoir mis sur le terrain [in the first place] », a ajouté Goldstein.