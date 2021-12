Pep Guardiola confirme que Barcelone est « proche » de la signature de Ferran Torres

Pep Guardiola a admis que Ferran Torres était en effet sur le point de déménager à Barcelone après avoir été interrogé sur les rumeurs actuelles lors de sa conférence de presse d’avant-match jeudi.

Les géants catalans devraient débarquer Torres pour un montant de 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de variables dans la fenêtre de transfert de janvier.

Guardiola dit que ce n’est pas tout à fait une affaire, mais les deux clubs ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre maintenant.

« Ce n’est pas encore officiel. Je sais qu’ils négocient et que c’est proche », a-t-il déclaré. « C’est tout. Quand les clubs l’annonceront, ce sera fait.

On a également demandé au patron de Man City ce qu’il pensait du départ de Torres après seulement 16 mois avec l’équipe de Premier League.

« Je veux le bonheur de mes joueurs. Si vous n’êtes pas heureux, vous devez partir », a-t-il ajouté.

«Nous ne sommes pas un club où les présidents et PDG disent non, vous devez rester. Les joueurs et les clubs doivent se mettre d’accord, c’est du business. Mais si le joueur veut partir, il y va.