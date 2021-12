Pep Guardiola confirme que Ferran Torres est proche du transfert de Barcelone, mais le patron de Man City insiste sur le fait qu’il n’y a pas de mésentente sur la sortie

Pep Guardiola a insisté sur le fait qu’il était « heureux » pour Ferran Torres alors que l’attaquant de Manchester City se prépare à déménager à Barcelone en janvier.

Le manager a confirmé que l’as quittera l’Etihad Stadium en janvier pour rejoindre son ancien club le Barça, après que les champions de Premier League ont accepté une offre de 46,7 millions de livres sterling des géants de la Liga.

Guardiola n’a pas fait obstacle au retour de Torres en Espagne

Torres n’est à City que depuis 18 mois et a marqué 16 buts en 43 apparitions au cours de son séjour au club.

On ne pense pas que le joueur de 21 ans ait été mécontent de City, mais il est devenu enthousiaste à l’idée de déménager au Camp Nou après avoir pris conscience de l’intérêt du Barça.

Guardiola était d’humeur franche lorsqu’on lui a posé des questions sur l’accord, admettant qu’il ne peut pas avoir de joueurs à City qui ne veulent plus être là.

Mais, lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu du départ de son compatriote, Guardiola a répondu : « Absolument pas.

« Si vous voulez partir parce que vous n’êtes pas heureux ici, vous pensez que vous serez heureux ailleurs, vous devez y aller.

Torres n’a disputé que sept apparitions pour City ce trimestre, bien que sa saison ait été en grande partie gâchée par des blessures

« La carrière est courte, un jour c’est fini. S’il veut partir, absolument aucune déception. C’est son envie, je suis content pour lui.

Guardiola a admis que Torres aurait probablement plus de temps de jeu au Barça, qui languit actuellement à la septième place de la Liga.

Le club catalan a 18 points de retard sur les dirigeants et El Clasico rival du Real Madrid et cherche des renforts en attaque suite à la retraite forcée de Sergio Aguero.

Il a déclaré: « Si nous n’avions que deux ou trois joueurs offensifs, Ferran penserait peut-être qu’il a plus de chances de jouer et de rester plus longtemps.

« J’ai toujours le sentiment que lorsque Barcelone ou le Real Madrid frappent à la porte des joueurs, il est difficile de dire non. Si difficile. Ce sont toujours les équipes les plus fortes au monde en termes de mode, de villes et de nombreuses raisons.

Pep Guardiola a passé plus d’une décennie à jouer pour Barcelone – maintenant le patron de Man City perd l’un de ses joueurs contre son ancien club

« Il vient d’Espagne, Barcelone frappe et je comprends pourquoi il veut partir. »

Torres n’a disputé que quatre apparitions en Premier League pour City cette saison et cela pourrait être en grande partie la raison pour laquelle il souhaite changer de club.

Il a joué le rôle de second violon contre Riyad Mahrez, Bernardo Silva et Jack Grealish et à Barcelone, il deviendra très certainement un habitué de la première équipe de Xavi.

