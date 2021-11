Pep Guardiola confirme que Kevin De Bruyne a été testé positif pour Covid-19 et manquera les deux prochains matchs de Man City

Kevin De Bruyne sera absent pour les prochains matchs de Man City contre Everton et le Paris Saint-Germain.

Le directeur municipal Pep Guardiola a confirmé que De Bruyne avait été testé positif pour Covid-19 plus tôt cette semaine.

De Bruyne testé positif au Covid-19

Le milieu de terrain de 30 ans a joué pour la Belgique en sélection internationale et a marqué un but essentiel lors de leur match nul de qualification pour la Coupe du monde contre le Pays de Galles à Cardiff.

Le meneur de jeu belge ne participera pas à l’affrontement de dimanche en Premier League contre Everton et le déplacement de City au PSG en Ligue des champions en milieu de semaine.

L’équipe de Guardiola n’a besoin que d’un seul point au Parc des Princes pour assurer sa place dans les huitièmes de finale.

L’ancien patron de Barcelone a clairement souligné l’importance de sa santé plutôt que de jouer au football.

Guardiola, qui a perdu sa mère à cause de Covid-19 l’année dernière, a déclaré: « Malheureusement, Kevin est devenu positif de COVID en Belgique, il sera donc isolé pendant 10 jours. Il y a deux jours, il me l’a dit.

De Bruyne avait joué pour la Belgique cette semaine

« Oubliez la forme physique et l’élan. Maintenant, il doit bien récupérer et partir avec le moins de symptômes possible. La santé de l’être humain est plus importante que toute autre chose.

«Donc, quand une personne est testée positive, soyez prudent car encore, en ce moment, des gens meurent à cause de cette situation de pandémie.

«Il a été vacciné, il était donc plus protégé et j’espère que les symptômes seront mineurs.

« L’important, c’est qu’il revienne quand il est négatif. Il commencera à s’entraîner avec nous dès que possible mais il n’y a aucun souci du rythme ou de ce que nous allons manquer. La personne est plus importante.

« Quand quelqu’un est testé positif, nous devons être prudents et nous devons l’aider et il doit être isolé à la maison et j’espère que tout se passera bien. »

Le record de City, Jack Grealish, pourrait être absent en raison d’une blessure mineure et Phil Foden est incertain après que les deux joueurs aient subi des coups pendant la pause internationale.

Foden dit que lui et Jack Grealish sont de bons amis sur et en dehors du terrain

« Je ne pense pas que Jack (sera disponible), Phil, nous verrons », a déclaré Guardiola.

Guardiola n’était pas disposé à spéculer sur l’avenir de la star de City, Raheem Sterling, qui entame sa dernière année de contrat au club.

Sterling n’a pas réussi à reproduire sa forme lors de l’Euro l’été dernier et n’a pas été un titulaire régulier pour le club cette saison – qui est ouvert à un nouveau défi.

« Ne me posez pas de questions, d’ici au dernier jour de la fenêtre, sur les transferts ou les joueurs car je ne répondrai à aucune question. Ce n’est pas mes affaires.

Sterling pourrait bientôt quitter Man City

«Notre entreprise, celle de Raheem également, est Everton, PSG, West Ham. Vous pouvez insister, mais je ne répondrai à aucune question sur ce qui va se passer à l’avenir », a déclaré Guardiola.

« Je ne sais pas ce qui va se passer et je ne suis pas inquiet une seule seconde. »