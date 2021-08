Pep Guardiola confirme que le transfert de Lionel Messi n’est pas dans les plans d’été

N’ayant pas réussi à signer un nouveau contrat, Lionel Messi est officiellement agent libre et rejoindra un autre club, a confirmé Barcelone. Jusqu’à présent, il n’y a que le Paris Saint-Germain, qui s’est rapproché, selon Fabrizio Romano. Malgré les suggestions selon lesquelles Manchester City pourrait faire un pas pour Lionel Messi, Pep Guardiola a mis fin à toute rumeur de transfert.

Lors d’une récente conférence de presse, le directeur de la ville a déclaré : « Nous avons dépensé 40 millions de livres sterling pour Jack Grealish. Nous avons payé 100 millions de livres et rapporté 60 millions de livres. Il portera le n°10 car nous étions convaincus avec Grealish et nous étions convaincus que Leo continuerait à Barcelone, donc maintenant, il n’est pas dans nos pensées.

Guardiola met fin aux rumeurs d’un éventuel transfert de Lionel Messi

Soulagement pour la Premier League

Après avoir remporté la Premier League la saison dernière, le reste de l’Angleterre sera soulagé d’entendre le démenti de Guardiola à propos de tout mouvement de Messi. Les Citizens ont déjà acquis Jack Grealish d’Aston Villa et se sont fortement intéressés à Harry Kane de Tottenham Hotspur; un intérêt que Guardiola a confirmé.

Le fait est qu’ils ont déjà l’équipe la plus forte d’Angleterre, peut-être même du monde. Ajouter Messi à cela serait tout simplement ridicule. Compte tenu de l’argent qu’ils ont déjà dépensé, il y aurait un grand point d’interrogation quant à savoir s’ils pourraient même se permettre le salaire de l’Argentin.

Donc, pour l’instant, les fans de Manchester City n’auront qu’à utiliser leur imagination en ce qui concerne un mouvement pour Lionel Messi et les partenariats qu’il créerait. Une chose est sûre, c’est qu’un duo composé de Kevin de Bruyne et du petit magicien serait tout simplement hors de ce monde.

Alors que le reste de la Premier League se sentira soulagé après la conférence de presse de Guardiola, les fans du PSG seront plus excités que jamais, avec de plus en plus de chances d’être une course à un cheval pour obtenir la signature de Messi cet été.

