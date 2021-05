Pep Guardiola confirme que le transfert de Sergio Agüero à Barcelone est imminent

L’ancien FC Barcelone et actuel manager de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé la rumeur selon laquelle Sergio Agüero est sur le point de rejoindre l’équipe dont il était capitaine.

Agüero a joué sous Guardiola la saison dernière, mais ce n’était un secret pour personne que c’était la dernière année que l’Argentin serait à Manchester. Il a eu les adieux d’un héros.

«Peut-être que je révèle un secret. Peut-être est-il sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur – pour Barcelone », a déclaré Guardiola à Match of the Day.

Il se joindrait à un transfert gratuit pour se connecter avec son compatriote et ami Lionel Messi – c’est-à-dire si ce dernier accepte de rester.

“Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi.”

Agüero a réfléchi à quitter City, une équipe dans laquelle il a eu un sort de transformation dans lequel il a aidé les citoyens à maintes reprises.

«Avant le match, je me sentais tellement étrange, la sensation n’est pas bonne. Je préfère penser aux bons moments », a-t-il déclaré à propos de son dernier match avec City.

«Je suis un attaquant, mon objectif est de marquer des buts, donc je suis tellement content parce que c’est mon dernier match et marquer deux buts est fantastique pour moi.

«Quand je suis arrivé ici, le premier titre pour moi était le plus important, pour le club et pour moi. Ensuite, Man City a commencé à remporter plus de titres alors je suis tellement content parce que ce n’est pas facile d’être 10 ans dans un club, pour moi, c’est un honneur.

Guardiola a également rendu hommage à Agüero dans un adieu émotionnel.

«Nous l’aimons tellement – c’est une personne spéciale pour nous tous. On ne peut pas le remplacer. Il a montré sa qualité au cours de ces 30 minutes », a-t-il déclaré. Agüero a marqué un doublé dans un triomphe 5-0 sur Everton après être venu en tant que remplaçant.

«C’était une fin parfaite, un moment de conte de fées. C’était trop bien.

«Il a marqué deux buts incroyables pour terminer le match de bonne humeur et nous avons maintenant cinq jours pour nous préparer pour la finale.

City affrontera Chelsea en finale de l’UEFA Champions League.