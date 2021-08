Pep Guardiola confirme que Man City veut signer la star “extraordinaire” de Tottenham Harry Kane, exclut le transfert de Lionel Messi après la déclaration choc de Barcelone et révèle des ventes possibles

in

Pep Guardiola a admis qu’il aimerait signer Harry Kane cet été – mais a exclu une réunion sensationnelle avec Lionel Messi après son départ choc de Barcelone.

L’avenir de Kane à Tottenham reste en suspens, n’étant pas revenu sur le terrain d’entraînement du club, comme prévu, au début de cette semaine.

.

Kane continue de rester à l’écart de Hotspur Way alors que les rumeurs d’un déménagement à Man City continuent d’alimenter

City a déjà décroché un accord de 100 millions de livres sterling pour signer le coéquipier anglais de Kane, Jack Grealish d’Aston Villa, mais City ne veut pas s’arrêter là.

“Je pense que Man City et de nombreux clubs dans le monde veulent essayer de le signer, nous ne sommes pas une exception, mais cela dépend de Tottenham”, a déclaré Guardiola.

«Je pense que pas seulement Man City, tous les clubs du monde voudraient le signer. Nous ne sommes pas une exception. C’est différent de Jack. Il a eu la libération (clause) et Jack est différent.

« Harry est un attaquant exceptionnel et extraordinaire et nous nous intéressons à lui mais si Tottenham ne veut pas négocier, rien de plus à dire. S’ils le veulent, nous essaierons.

À la déception des fans de City, Guardiola ne rejoindra pas la file d’attente des clubs intéressés par la signature de Messi après que Barcelone a annoncé jeudi qu’il quitterait le club cet été.

.

Messi est également officiellement un agent libre n’ayant pas réussi à obtenir un nouveau contrat sur la ligne

“Il semblait que cela s’était bien terminé, en termes de poursuite avec Barcelone, et à la fin, ce fut une surprise pour tout le monde, moi y compris bien sûr, mais je pense que Joan Laporta a clairement compris la raison aujourd’hui”, a déclaré Guardiola.

«Nous avons dépensé 40 millions de livres sterling pour Jack Grealish. 100 millions de livres sterling que nous payons et 60 millions de livres sterling que nous avons gagnées l’année dernière et il apportera le n ° 10 parce que nous étions convaincus pour Jack Grealish. Pour le moment, ce n’est pas dans nos pensées (de signer Messi), absolument pas.

Pendant ce temps, Guardiola a révélé que Bernardo Silva est l’un des nombreux joueurs prêts à quitter City cet été.

Il a ajouté: “Pas seulement Bernardo, il y a deux, trois, quatre joueurs qui veulent partir mais ce sont nos joueurs sous contrat et quand ils apportent des offres et veulent partir, nous sommes ouverts à discuter pour absolument tout avec tous les joueurs dans l’escouade.

“Mais cela dépend d’eux et sinon ils continuent à s’entraîner et je décide s’ils jouent ou ne jouent pas.”

JOUER au SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir