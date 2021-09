Pep Guardiola critiqué pour avoir supplié les fans de Man City par les hôtes de talkSPORT alors que Trevor Sinclair souligne un niveau de participation plus élevé dans les matchs de Premier League que Liverpool

Jamie O’Hara a été agacé par l’appel de Pep Guardiola aux fans de Manchester City cette semaine – et il n’était pas le seul sur talkSPORT.

Guardiola a appelé davantage de fans de City à assister à leur affrontement en Premier League à domicile contre Southampton samedi après qu’il y avait eu un nombre notable de sièges vides au stade Etihad lors de leur victoire contre le RB Leipzig.

getty – contributeur

Une bonne soirée au bureau pour City mais il y avait quelques places libres

Seuls 38 000 sièges ont été pourvus sur le terrain de 55 000 places

L’Espagnol a fait face à la réaction des supporters de City, qui lui ont dit de “s’en tenir à l’entraînement”, et l’ancien milieu de terrain des Spurs O’Hara pense que les commentaires de Guardiola n’étaient pas les plus sages.

O’Hara a déclaré au Sports Bar: «Cela m’a en fait un peu agacé parce que je pense que c’était je ne dirais pas arrogant, mais réalise-t-il ce que les gens ont traversé? Une pandémie mondiale…

«Ce n’est pas bon marché d’aller voir des équipes les soirs de Ligue des champions et ce n’est pas facile pour les gens d’assister aux matchs en milieu de semaine à 20 heures.

“Et lui demander de sortir et de dire ‘Allez, on a besoin de toi là-bas, on a besoin de toi, on va être fatigués’, ça m’a agacé.”

Guardiola n’a pas semblé trop satisfait de la faible affluence pour le match d’ouverture de la Ligue des champions de Man City

Pendant ce temps, Ray Parlour a déclaré que le club devait agir à la lumière de ses difficultés à faire salle comble lors des matchs de Ligue des champions.

Parlour a déclaré : « S’ils ne remplissent pas les stades, faites baisser les prix. C’est un match de la classe ouvrière, ce n’est pas toutes les semaines qu’on peut remplir le stade.

Simon Jordan a suggéré que l’incapacité de City à remplir l’Etihad était due au fait qu’ils n’étaient pas un grand club de bonne foi, mais Trevor Sinclair a riposté.

L’ancien joueur de City a ajouté que le club n’avait aucun problème à remplir le terrain pour les matchs de Premier League et avait même un taux de participation plus élevé que Liverpool.

Sinclair insiste sur le fait que City ne manque pas de fans par rapport à ses rivaux de Premier League

Sinclair a déclaré: «C’est cher d’aller aux matchs de la Ligue des champions. Ils ont 45 000 détenteurs d’abonnements de saison, donc ils ont les fans là-bas.

«Les matchs de championnat sont là-haut. Manchester United s’approche d’assez de 100 pour cent, puis il y a Arsenal, West Ham, Norwich et Manchester City sont cinquièmes, 98,7 pour cent de leur stade est plein qui se trouve devant Liverpool.

« Nous venons de traverser COVID, financièrement c’est difficile pour beaucoup de gens. Vous regardez Manchester City et vous n’avez pas les touristes qui viennent de toute l’Angleterre, du Royaume-Uni et d’ailleurs. Ce sont essentiellement des Mancuniens qui soutiennent Manchester City.

« Je ne pense pas que la participation des fans était si mauvaise… Je ne pense pas que nous ayons une relation avec la Ligue des champions. Liverpool l’a remporté six fois, bien sûr, leurs fans vont se tourner vers ça.

Il n’y avait pas de siège vide en vue à Anfield lors de la victoire de Liverpool en Ligue des champions contre l’AC Milan

« Nous n’avons pas encore cela. Je pense que si nous dépassons la ligne, cela incitera plus de fans à vouloir aller aux premières étapes du tournoi.

«Je comprends d’où vient Pep, mais c’est en quelque sorte parti face aux fans fidèles parce qu’ils se mettent au travail un jeudi matin après avoir vu cette interview et c’est de la plaisanterie, n’est-ce pas? Ils devront prendre un bâton pour qu’il s’agisse de « l’Emptyhad ».

«Quand ils étaient dans l’équivalent de League One, ils en obtenaient 30 000, presque du jamais vu.

“Je pense qu’avec ce tournoi, l’UEFA aussi, ils ne sont pas très satisfaits de la façon dont l’UEFA a essayé de traiter Manchester City et certains fans resteront à l’écart, surtout dans ces premiers matchs juste pour ça.”

