Pep Guardiola dédie le “ titre le plus difficile ” à la légende de Man City Colin Bell alors que Raheem Sterling et Benjamin Mendy mènent les célébrations de la gloire de la Premier League sur Twitter

Pep Guardiola a qualifié le succès du titre de Premier League 2020/21 comme le plus difficile de sa carrière et l’a dédié à la légende de Manchester City, Colin Bell, décédé plus tôt cette année.

City a été sacré champion avec trois matches à revendre mardi soir grâce à la victoire 2-1 de Leicester sur Manchester United à Old Trafford.

. – .

Les fans de la ville font la fête devant l’Etihad

Mais cela n’a fait que confirmer ce qui était inévitable et évident depuis des mois maintenant, avec les hommes de Guardiola la tête et les épaules au-dessus du reste de la ligue à partir de novembre environ.

Cependant, le patron de City, qui a maintenant trois titres de Premier League pour accompagner son trio séparé de triomphes de la Liga et de la Bundesliga, insiste sur le fait que c’était le “ plus difficile ”.

Il a déclaré: «Cela a été une saison et un titre de Premier League pas comme les autres. C’était la plus difficile. Nous nous souviendrons toujours de cette saison pour la façon dont nous avons gagné. Je suis tellement fier d’être le manager ici et de ce groupe de joueurs.

«Ils sont si spéciaux. Traverser cette saison, avec toutes les restrictions et difficultés auxquelles nous avons été confrontés – et montrer la constance que nous avons est remarquable. C’est implacable.

.

La ville a dévoilé une bannière pour marquer l’occasion

«Chaque jour, ils sont là, se battant pour réussir, essayant toujours d’être meilleurs. Ils ont été tellement résistants.

Guardiola a également dédié le titre aux fans qui n’étaient pas là pour le voir, ainsi qu’à l’icône de City Bell, l’un des plus grands joueurs du club décédé à l’âge de 74 ans en janvier.

.

City a déclaré que “ peu de joueurs ont laissé une marque aussi indélébile ” sur le club que Bell

Il a ajouté: «Je leur promets (aux fans) que nous ressentons leur amour, nous l’apprécions et nous n’aurions pas pu faire ce que nous avons fait sans lui.

«J’espère que nous pourrons tous célébrer ensemble un jour pas trop loin. Cela a été une année si difficile pour tant de gens.

“Celui-ci est vraiment pour nos fans et pour Colin Bell et toute sa famille.”

Pendant ce temps, les joueurs de City ne pourront peut-être pas faire la fête ensemble en personne, mais ils se sont beaucoup amusés sur les réseaux sociaux.

Voici les meilleures réactions.

Mon ratio ne cesse de s’améliorer 🏆😂😂😂😂 CHAMPIONS BABY – Benjamin Mendy (@ benmendy23) 11 mai 2021

Champions d’Angleterre… encore une fois 🙌🏼🏆💙 J’aurais préféré fêter ce moment après un propre match, mais je le prends quand même 😘🏆 quelle saison! 💪🏼 @premierleague @ManCity – Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 11 mai 2021