Pep Guardiola défend la sélection de l’équipe de Man City après la défaite en finale de la Ligue des champions: “J’ai fait de mon mieux”

L’attente des champions en titre de Premier League pour un premier triomphe dans la compétition des clubs d’élite d’Europe se poursuit après que le superbe résultat de Kai Havertz en première mi-temps a assuré une victoire méritée 1-0 à l’équipe de Thomas Tuchel à Porto.

Malgré une saison dominante, City était bien en dessous de la moyenne à l’Estadio do Dragao, enregistrant un seul tir cadré tout au long des 90 minutes alors que Guardiola a été déjoué par Tuchel pour la troisième fois en quelques semaines.

L’Espagnol a reçu des critiques particulièrement cinglantes de la part des fans et des experts pour “bricolage” perçu dans un autre grand match européen, avec un changement de cap surprenant car le capitaine Fernandinho et Rodri ont été omis de la formation de départ à Porto.

Cela a laissé Ilkay Gundogan revenir à un rôle précédent et fonctionner comme pivot de milieu de terrain derrière Bernardo Silva et Phil Foden, tandis que Guardiola a également persisté avec une formation sans attaquant qui impliquait Kevin De Bruyne jouant comme un faux neuf, flanqué de Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

LIRE LA SUITE

Aucune de ces décisions n’a finalement porté ses fruits, bien que Guardiola ait défendu sa sélection et insisté sur le fait que Gundogan s’est bien comporté dans un rôle qu’il a souvent joué auparavant, même si, certes, pas depuis un certain temps.

“J’ai fait de mon mieux en sélection”, a déclaré Guardiola. “Comme la saison dernière contre Lyon, comme contre le PSG et Dortmund.

« J’ai essayé la meilleure sélection pour gagner le match. Les joueurs le savent. Je pense que Gundogan a bien joué, c’était exceptionnel.

« Nous avons manqué un peu de briser les lignes en première mi-temps, mais la seconde mi-temps était bien meilleure.

“C’était un match serré et nous avons eu d’énormes quasi-chances.”

.

Malgré une nuit misérable à Porto, Guardiola a insisté sur le fait que la saison 2020/21 avait néanmoins été remarquable pour City, qui a remporté son troisième titre de Premier League en quatre ans au galop et a également soulevé la Coupe Carabao pour la quatrième fois consécutive. .

Ils ont également atteint les demi-finales de la FA Cup en plus de la finale de la Ligue des champions, Chelsea les battant dans les deux cas pour écarter la perspective d’un quadruple historique.

« Mais je voudrais dire que c’était une saison exceptionnelle, exceptionnelle pour nous. C’est un rêve d’être ici, malheureusement nous n’avons pas pu gagner », a ajouté Guardiola.

“C’est la première fois [here] pour la plupart d’entre nous dans ce club. Et nous avons essayé, nous n’avons pas pu le faire et nous travaillerons pour revenir un jour.