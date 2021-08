Pep Guardiola défend l’ancien assistant Mikel Arteta alors que la pression augmente sur le patron d’Arsenal après une raclée 5-0 à Man City

in

Pep Guardiola a défendu le patron d’Arsenal sous pression, Mikel Arteta, exprimant sa sympathie pour son ancien assistant après que son équipe de Man City a battu les Gunners 5-0.

Arsenal a zéro point, zéro point et occupe le bas du classement de la Premier League après la défaite humiliante de samedi, les appels au limogeage d’Arteta augmentant parmi les fans.

Guardiola a défendu son ancien n°2 Arteta

L’as d’Arsenal, Xhaka, était prévu pour son carton rouge « insensé » contre Man City

En fait, les supporters en visite en avaient tellement marre que certains d’entre eux semblaient quitter l’Etihad avant la mi-temps.

Leur défaite humiliante a été aidée par un carton rouge Granit Xhaka à la 35e minute, auquel Arteta n’a pas réagi jusqu’à la mi-temps, la légende d’Arsenal Ian Wright qualifiant la performance de “classe catastrophe”.

Arteta a frappé les officiels après le match, insistant sur le fait que le deuxième but de City n’aurait pas dû représenter un “coup de poing” sur Calum Chambers – mais l’Espagnol se serait illusionné s’il pensait que cela aurait changé la manière de la défaite.

Et le patron de City, Guardiola, a décidé de défendre son ancien commandant en second après le match, mettant la performance sur le compte des blessures.

Guardiola a déclaré: “Bien sûr que j’ai [sympathy].

« Les cinq arrières d’aujourd’hui qui ont joué, d’accord, ce sont de bons joueurs, mais ce ne sont pas les joueurs dont ils ont besoin avec Tierney, Ben White et Gabriel et beaucoup, beaucoup de joueurs qu’il a. Thomas Partey n’est pas là.

« Dans le football, les gens veulent un résultat, un résultat, un résultat. Parfois, vous avez l’équipe – regardez-nous, à l’exception de Phil et Kevin, tous les autres sont prêts.

“C’est facile pour moi.”

La signature de 50 millions de livres sterling d’Arsenal, Ben White, n’était pas disponible pour leur match contre City

Arsenal a dépensé le plus de n’importe quelle équipe de Premier League au cours de la fenêtre de transfert d’été, déboursant environ 130 millions de livres sterling pour White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares.

Et Guardiola pense qu’un Arsenal complet sera une proposition différente, déclarant: “Les joueurs font de notre travail un bon travail. Dès qu’il a l’effectif au complet, tout se passe bien.

“Je le connais parfaitement et connais la qualité qu’il a en tant que personne et en tant que manager.”

Arteta a ensuite tenté d’expliquer la défaite de samedi qui laisse son équipe au pied du classement de la Premier League après trois matchs.

“Au début du match, c’était exactement ce que nous avions prévu pour que ce soit vraiment inconfortable pour eux”, a déclaré le patron d’Arsenal sous pression.

La tactique d’Arteta ne s’est pas déroulée comme prévu contre l’équipe qu’il avait l’habitude d’entraîner

«Nous étions vraiment brillants et compétitifs et avons concouru où nous voulions.

« La première action, nous n’avons pas arrêté la croix. Vous ne contrôlez pas le coureur dans la surface et vous encaissez un but. Si vous voulez gagner ici, c’est impossible, c’est tellement basique et vous ne pouvez pas le faire.

“Après avoir concédé le deuxième très rapidement aussi. C’était une faute claire, un coup de poing sur Calum Chambers avant qu’ils ne marquent. Je ne sais pas comment cela ne peut pas être refusé.

“Ensuite, nous passons à 10 hommes pendant 65 minutes et vous savez ce qui va se passer.”

Arsenal a été humilié à l’Etihad

Arteta est ensuite passé au carton rouge de Xhaka en première mi-temps, qui a mis fin à l’après-midi d’Arsenal.

“Il a certainement rendu les choses beaucoup plus difficiles”, a ajouté l’Espagnol. « C’était déjà assez difficile.

« Je ne pense pas qu’il ait l’intention de faire quelque chose comme ça.

“Il essaie de s’arrêter avant de toucher le ballon et l’arbitre décide qu’il n’a pas pris la décision dans notre surface, mais il l’a fait pour eux une fois de plus et le jeu est terminé.”

Interrogé sur son avenir, Arteta a donné une réponse honnête.

“Parler de progrès lorsque vous avez perdu 5-0 à l’extérieur, c’est assez difficile”, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de choses qui ont changé et se sont améliorées, mais la seule façon de le voir à la fin est d’obtenir des résultats sur le terrain.

“Je dois dire merci aux fans car nous avons 3 000 fans aujourd’hui et ils ont apporté un soutien inconditionnel aux joueurs.

« C’est la réaction de tous les joueurs là-dedans, quand vous perdez 5-0, en les applaudissant. Il ne s’agit pas d’eux, ils ont été absolument formidables.

