Pep Guardiola devrait être furieux après le coup de blessure de Ferran Torres

Pep Guardiola a reçu un coup de marteau en apprenant que Manchester City pourrait se passer de Ferran Torres pendant six semaines.

L’attaquant espagnol s’est fracturé le pied alors qu’il jouait pour l’Espagne lors de la récente UEFA Nations League.

Torres a commencé et a marqué deux fois alors que l’Espagne a battu l’Italie, vainqueur de l’Euro 2020, en demi-finale de la Ligue des Nations avant de s’incliner face à la France en finale.

Torres a été remplacé à la 49e minute contre l’Italie après s’être blessé lors d’un tacle avec Jorginho.

« Je ne sais pas comment sera Ferran », a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Enrique après la demi-finale. « Il a eu un coup en première mi-temps et un autre en seconde mi-temps, nous avons donc décidé de ne prendre aucun risque. »

Cependant, il a débuté en finale et a joué presque tout le match.

Mais, selon Marca, Torres est retourné à Manchester pour des tests médicaux. Et les radiographies ont révélé que l’attaquant a subi une petite fracture au pied droit.

Guardiola sera probablement furieux contre l’Espagne, si comme il semble, Torres a commencé la finale avec le problème.

La blessure de l’attaquant devrait le maintenir à l’écart pendant au moins un mois.

Les champions de Premier League poursuivent leur défense du titre à domicile contre Burnley samedi.

Cependant, City disputera six autres matchs le mois prochain, dont le derby de Manchester.

Chance sterling

Les hommes de Guardiola ont en effet 11 matchs au cours des six prochaines semaines. Alors que Torres est également presque certain de manquer des matchs importants pour l’Espagne le mois prochain alors qu’ils cherchent à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Torres a été utilisé comme attaquant central cette saison par Guardiola après le départ de Sergio Aguero.

Il a effectué quatre départs en championnat et a marqué deux fois, mais s’est retrouvé sur le banc lors des trois derniers matchs.

Guardiola a choisi d’utiliser Jack Grealish et Phil Foden comme faux neuf. Il a également utilisé Raheem Sterling au centre et la dernière blessure pourrait ouvrir la porte à l’Anglais pour obtenir plus de temps de jeu.

Sterling n’a fait que deux départs en Premier League cette campagne. Et bien que l’avant-centre ne soit pas sa position préférée, il accueillera sûrement l’opportunité de plus de minutes.

Guardiola espère qu’Ederson et Gabriel Jesus rentreront chez eux sains et saufs après les qualifications du Brésil pour la Coupe du monde jeudi soir.

