Pep Guardiola devrait reposer les joueurs clés et donner la priorité à l’affrontement de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain par rapport à la finale de la Coupe Carabao contre Tottenham par la légende de Man City, Shaun Goater

La légende de Manchester City, Shaun Goater, s’attend à ce que le manager Pep Guardiola repose les joueurs clés pour la finale de la Coupe Carabao contre Tottenham ce dimanche.

Avec le titre de Premier League presque scellé, City affrontera quelques jours décisifs pour la saison dans l’espoir de remporter un triplé.

Guardiola retiendra-t-il certains joueurs pour l’Europe?

La finale de la coupe contre les Spurs est suivie du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain trois jours plus tard.

Bien qu’il soit difficile de suggérer qu’une finale de Wembley devienne un jour deuxième, les hommes de Guardiola ont remporté la Coupe Carabao ces trois dernières années consécutives et continuent de rechercher un tout premier triomphe européen.

C’est pourquoi Goater, l’ancien attaquant qui a fait plus de 200 apparitions pour City, s’attend à ce qu’une équipe légèrement affaiblie affronte Tottenham dimanche.

La Ligue des champions est ce que City veut plus que toute autre chose

“Nous entendons toujours les managers et les entraîneurs dire:” Il s’agit du jeu immédiat, tout ce à quoi nous pensons, c’est Tottenham “, a déclaré Goater à talkSPORT 2.

«Mais nous allons regarder certains joueurs et penser:” Est-ce sa meilleure équipe? “

«Ce sera toujours une équipe solide, parce que City a une équipe tellement brillante que vous pourriez la regarder et toujours penser que c’est une équipe de qualité.

Même l’équipe la plus faible de Guardiola est capable de battre la plupart des équipes

“Mais je pense qu’il y aura un ou deux joueurs clés qui ne commenceront peut-être pas contre Tottenham.”

Les Spurs seront dirigés par le patron par intérim de 29 ans, Ryan Mason, qui est intervenu à titre temporaire plus tôt cette semaine après le limogeage de Jose Mourinho.

Alors que beaucoup remettaient en question le moment du départ de Mourinho, compte tenu de son record exceptionnel en finale de coupe, Goater pense que la situation pourrait jouer en faveur de Mason.

Mason est la première personne à gérer un club de haut niveau dans la vingtaine

Il a ajouté: «Si Jose était là, je serais toujours confiant car Guardiola a vraiment dominé cette bataille contre Mourinho.

«Mason pouvait le regarder et penser:« Je n’ai rien à perdre et tout à gagner ».

«Il peut regarder autour de son vestiaire, vraiment prendre ces joueurs et dire:« Écoutez, vous êtes Kane, vous êtes Son – allez prouver au monde que vous êtes de grands joueurs ».»

