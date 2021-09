Pep Guardiola dit à Ferran Torres de manger de la soupe pour devenir aussi bon que Jamie Vardy, mais le patron de Man City a oublié les habitudes de frénésie de l’attaquant de Leicester Red Bull et son verre de porto la veille d’un match

Manger beaucoup de soupe est la clé pour que Ferran Torres devienne aussi bon que Jamie Vardy, explique Pep Guardiola.

Avant le choc de Manchester City à Leicester samedi, Guardiola a rejeté les suggestions selon lesquelles Torres est comme Vardy, affirmant qu’il avait seulement dit qu’ils avaient des mouvements similaires sur le terrain.

Torres (à droite) doit d’abord lui faire avaler des boîtes de soupe

À 21 ans, Torres a encore le temps de se rapprocher du niveau du leader des Foxes et Guardiola pense qu’avoir beaucoup de soupe l’aidera à gérer cela.

“Je n’ai pas comparé Ferran Torres à James Vardy, j’ai dit que Ferran avait des mouvements assez similaires”, a déclaré Guardiola.

« Ferran doit manger beaucoup de soupes à l’heure du dîner pour être comparé à Vardy ce qu’il a fait dans sa carrière. Vardy a 33/34, Ferran a 21/22. Ferran n’est que le début et Vardy a fait un travail incroyable, exceptionnel.

Cependant, Guardiola a raté quelques éléments clés du régime alimentaire de Vardy, qui a été un gros sujet de discussion dans le passé.

Cristiano Ronaldo serait horrifié par le régime alimentaire de Vardy !

Vardy prétend avaler trois canettes de Red Bull et avaler une omelette au fromage et au jambon avec des fèves au lard un jour de match.

Il dit également qu’il prendrait un verre de porto la veille de chaque match de la saison 2015/16, qui a vu Leicester remporter la Premier League.

“Avec un coup d’envoi traditionnel le samedi à 15 heures, j’aurai une canette de Red Bull dès que je me réveillerai, ce qui est parti en 30 secondes”, a-t-il déclaré à Men’s Health.

« Je ne prends pas de petit-déjeuner et je ne mangerai rien jusqu’à ce que j’aie une omelette au fromage et au jambon avec des fèves au lard à 11h30. Je lave cela avec un autre Red Bull, que je colle aussi rapidement.

Torres a-t-il déjà mangé une omelette au fromage et au jambon ?

“Nous entrons dans les vestiaires une heure et demie avant le coup d’envoi, et je vais avoir une troisième canette de Red Bull tout de suite.”

“Je ne peux pas dire pourquoi ça a commencé, parce que je ne sais vraiment pas, mais j’ai décidé de boire un verre de porto à la veille de chaque match de la saison 2015-16”, a-t-il poursuivi.

« Normalement, je ne suis pas superstitieux, mais à partir du moment où j’ai marqué contre Sunderland lors de la première journée, je n’ai rien voulu changer.

Vardy a battu le record de buts en Premier League lors de matchs consécutifs lorsqu’il a eu un port la veille !

« Je remplis à moitié une petite bouteille d’eau en plastique ou de Lucozade et je sirote simplement le porto en regardant la télévision. Ça a le goût de Ribena pour moi, et ça m’aide à me déconnecter et à m’endormir un peu plus facilement la veille d’un match.

