Pep Guardiola dit que Chelsea n’a PAS d’avantage psychologique sur Man City, mais l’ancienne star des Blues insiste sur le fait que Thomas Tuchel a un avantage certain avant l’épreuve de force de la Premier League

Pep Guardiola a insisté sur le fait que Chelsea n’a PAS l’avantage psychologique sur son équipe de Manchester City avant la confrontation de demain en Premier League.

Mais une ancienne star des Blues n’est pas d’accord, avec talkSPORT a déclaré que Thomas Tuchel avait un avantage certain sur son patron rival avant l’énorme affrontement.

GETTY

Deux cerveaux de la direction s’affrontent samedi

Depuis son arrivée à Stamford Bridge il y a moins de 12 mois, l’entraîneur allemand Tuchel a fait des merveilles et s’est avéré une épine particulièrement acérée dans le côté de Guardiola.

Il est sur une séquence de trois victoires consécutives contre l’Espagnol, organisant des victoires sur City en championnat et en FA Cup la saison dernière, avant d’obtenir le deuxième titre des Blues en Ligue des champions en battant City en finale.

Le duo s’affronte maintenant pour la première fois cette saison – en direct sur talkSPORT – dans l’un des deux premiers coups d’envoi de la Premier League samedi.

Et Guardiola a insisté sur le fait que la série de victoires de Chelsea n’aura aucune incidence sur leur dernière rencontre.

Tuchel a certainement le numéro de Pep

Guardiola sait qu’il ne peut pas se permettre de perdre contre Chelsea et cherchera désespérément à se venger

“Nous nous préparerons pour le match comme nous nous sommes préparés pour Southampton et les matchs précédents”, a déclaré Guardiola.

“Chaque match est un nouveau défi et une opportunité de s’améliorer et une opportunité d’apprendre et de mieux le faire.

« Ce n’est pas une finale, c’est complètement différent des matchs précédents. La FA Cup était un [semi-]finale, un match serré et nous l’avons perdu. La Premier League c’était déjà fait, on avait gagné [the title] déjà, nous étions presque champions, et bien sûr la Ligue des champions était un match massif, massif.

“Nous essayons d’apprendre, maintenant c’est une nouvelle compétition.”

“Nous avons joué une grande finale – nous avons perdu mais joué une grande finale”, a-t-il déclaré à propos de la défaite finale de City en Ligue des champions, en laissant entendre que lui et l’équipe chercheraient à apprendre de leurs erreurs contre Chelsea.

getty

Chelsea a battu Man City 1-0 en finale de la Ligue des champions. Peuvent-ils les battre pour le titre cette saison ?

« Ils contrôlaient tous les départements, c’est pourquoi c’était difficile en finale de Ligue des champions contre une équipe exceptionnelle.

“Mon impression est que nous avons joué avec beaucoup de courage avec de la personnalité mais malheureusement nous n’avons pas pu le faire avec les contre-attaques, les longs ballons, les deuxièmes ballons n’étaient pas assez bons et ils nous ont battus.”

Cependant, l’ancien défenseur de Chelsea, Mario Melchiot, pense que Tuchel a le dessus dans la lutte.

Le Néerlandais a déclaré à talkSPORT : « Il [Tuchel] vient du jeu de jouer au football, donc il va essayer d’aller sur le pied avant et essayer de les appuyer aussi loin qu’il le peut.

« Mais je sais qu’il [Guardiola] aura en tête, il sait que quelqu’un joue contre lui maintenant.

Tuchel a été une révélation à Chelsea et une épine dans le pied de ses rivaux Man City

“Tuchel aura le respect mais aura le sentiment de pouvoir le battre”

Alors que les deux managers se préparent pour ce qui est sans doute le plus gros match de la saison à ce jour, Guardiola sait que la défaite pourrait être un coup dur dans leurs tentatives de conserver le total.

Dans l’état actuel des choses, City occupe la cinquième place du classement avec 10 points lors de ses cinq premiers matches.

La victoire les mettra à égalité avec Chelsea sur 13 points, cependant, la défaite les mettra six derrière les Bleus et un énorme coup de pouce dans la course au titre.

