Pep Guardiola dit que gagner à Manchester City signifie plus que dans ses clubs précédents

Depuis que Pep Guardiola a pris la direction de Manchester City en Premier League en 2016, il a remporté un total de dix trophées toutes compétitions confondues. Il a remporté trois titres de Premier League, une FA Cup, deux Community Shields et trois coupes EFL. Le titre de la Ligue des champions est la seule pièce d’argent sur laquelle il a mis la main en tant que patron de City, bien qu’ils aient été finalistes la dernière fois, après avoir perdu la finale contre l’équipe de Chelsea de Thomas Tuchel. Au Bayern Munich, Guardiola a remporté trois titres de Bundesliga, deux DFB-Pokals, une Supercoupe de l’UEFA et un titre de Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cependant, lors d’une récente conférence de presse, le manager a révélé que cela signifiait plus de titres remportés à City que dans les clubs précédents qu’il dirigeait (Evening Standard).

« Quand vous êtes à Manchester City, je vous le promets, vous réalisez que personne ne vous aide. Personne. Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait. C’est pourquoi je suis si satisfait. Quand tu es dans un club supérieur, des grands clubs, je comprends. Ici non. Ce que nous gagnons, nous le faisons. Je le sais parfaitement. C’est pourquoi tous les titres que j’ai gagnés avant, c’est parce que j’étais dans de grands clubs. Absolument [it means more at City]. Le plaisir est plus grand », a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse après la victoire 4-1 de City sur le Club de Bruges. Le même jour de match, le RB Leipzig a fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain à la RedBull Arena, ce qui a donné à City un peu de répit en tête du groupe A.

Bien sûr, le fonctionnement interne et les constructions du Bayern Munich et de Manchester City sont entièrement différents, un peu comme les comparaisons collectives de la Bundesliga et de la Premier League. Il y a l’argument évident des soutiens financiers des deux clubs qui ferait une question à quoi, exactement, Pep fait référence quand il dit « personne ne vous aide » à City. Aucun Premier Club n’a dépensé plus que City au cours des cinq dernières années dans les transferts et ils sortent d’une saison où ils ont acheté Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres et étaient très proches de signer Harry Kane de Tottenham pour plus de 120 millions de livres. Il est absurde de suggérer que leurs finances provenant de leur propriété émiratie n’ont pas contribué au succès en série en Angleterre.

Au Bayern, Pep ne manquait pas non plus de finances, mais il fait peut-être référence à la structure du front office du club, où la structure dynamique est assurément différente de celle de City. Le front office, le conseil d’administration et le conseil de surveillance du Bayern ont tous leur mot à dire sur les décisions prises au club et il y a une forte présence de «l’ADN du Bayern» au sein de ces constructions. C’est très différent d’une configuration où c’est quelque chose du genre « voici l’argent, faites-le ». En ce sens, ce que dit Pep pourrait très bien être vrai et tout gestionnaire à succès avec son expérience dirait la même chose, mais de l’extérieur, il pourrait être un peu difficile de voir cela avec les fonds dont il dispose.