Pep Guardiola dit que Sergio Aguero se rendra à Barcelone pour jouer avec Lionel Messi

Pep Guardiola a pratiquement confirmé une fois de plus que Sergio Aguero se dirigeait vers Barcelone et semble également convaincu que Lionel Messi reste au Camp Nou.

L’attaquant de Manchester City a parlé de l’attaquant après son dernier match de Premier League pour les Citizens dimanche contre Everton.

Aguero est sorti du banc pour marquer deux fois dans une victoire 5-0, revendiquant le record du plus grand nombre de buts en Premier League pour un seul club en cours de route.

Guardiola a parlé de l’avenir d’Aguero après le match:

“Je suis presque sûr – peut-être que je révèle un secret – qu’il est sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur, pour Barcelone”, a-t-il déclaré.

«Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi.

«Je suis presque sûr qu’il va profiter. Et peut-être que Barcelone est de plus en plus forte avec lui sur le terrain.

Source | Match du jour de la BBC