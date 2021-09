Pep Guardiola dit qu’il “ne sait pas comment arrêter” le PSG avant le choc de la Ligue des champions mardi, avec Lionel Messi un doute sur une éventuelle réunion avec son ancien patron

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il “ne sait pas comment arrêter” le Paris Saint-Germain, avant leur affrontement en Ligue des champions mardi.

Le PSG, qui est dirigé par Mauricio Pochettino, est actuellement en tête de la Ligue 1 et a remporté ses huit matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

PA

Pep Guardiola admet qu’il sera difficile de battre le PSG

Pochettino était également en charge de l’équipe de Tottenham qui a éliminé l’équipe de Guardiola City des quarts de finale de la Ligue des champions en 2019.

Et, malgré les avoir éliminés en demi-finale la saison dernière, Guardiola insiste sur le fait que battre le PSG sera “si difficile” mercredi.

“Avec cette quantité de qualité, je ne sais pas comment les arrêter”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse avant la confrontation du groupe A.

« Ils sont si bons. Cette quantité de talent rend les choses si difficiles.

.

Lionel Messi pourrait manquer le match de mercredi en raison d’une blessure au genou

.

Mauricio Pochettino a organisé une victoire contre Manchester City de Pep en tant que Tottenham en Ligue des champions il y a quelques années

Guardiola affrontera également Lionel Messi – un joueur qui a joué 219 fois sous lui à Barcelone.

En fait, la superstar argentine a joué plus de matchs, marqué plus de buts (211) et aidé plus de fois (92) sous Guardiola que tout autre manager de sa carrière.

Messi a un jour décrit son ancien patron comme “quelque chose de spécial”, tandis que Guardiola pense que l’ailier est le “meilleur” joueur de tous les temps.

Cependant, certains rapports indiquent que la nouvelle signature du PSG pourrait ne pas être disponible pour le match en raison d’une blessure, mais Guardiola insiste sur le fait qu’il veut que Messi joue “pour le bien du jeu” et admet qu’il a été choqué d’avoir quitté Barcelone cet été.

.

Guardiola et Messi étaient une combinaison dangereuse à Barcelone

Il a dit : « Messi parle pour lui-même, je n’ai pas à le décrire. Ce qu’il a fait est plus qu’exceptionnel et j’espère que demain il pourra jouer pour le bien du jeu.

«C’était une surprise pour tout le monde, mais ce qui s’est passé est arrivé. Tout le monde l’accepte maintenant », a ajouté Guardiola.

« Il y a longtemps, vous ne pouviez pas l’imaginer, mais c’est arrivé. Dans la vie elle-même, on ne sait jamais ce qui se passe. Ce qui est important, c’est qu’il sera heureux à Paris.